Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России

"В субботу и воскресенье, первый день ноября, температура тоже будет выше нормы, хотя и понизится: днем от 5 до 10. В воскресенье. возможно. температура будет до 4-6 градусов. Она будет все-таки превышать норму на 2-3 градуса. Будет больше облачности и совсем небольшой дождь. Снега пока не ожидаем", - сообщил Вильфанд.