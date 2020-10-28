https://ria.ru/20201028/pogoda-1581855386.html
Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
Температура днем 1 ноября в центре Европейской России опустится до 4-6 градусов, но все еще будет превышать норму, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T00:36
2020-10-28T00:36
2020-10-28T00:36
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Температура днем 1 ноября в центре Европейской России опустится до 4-6 градусов, но все еще будет превышать норму, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд.Он также отметил, что в центре Европейской России хорошая комфортная погода сохранится также до конца рабочей недели.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество