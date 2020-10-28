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Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
Температура днем 1 ноября в центре Европейской России опустится до 4-6 градусов, но все еще будет превышать норму, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T00:36
2020-10-28T00:36
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Температура днем 1 ноября в центре Европейской России опустится до 4-6 градусов, но все еще будет превышать норму, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд.Он также отметил, что в центре Европейской России хорошая комфортная погода сохранится также до конца рабочей недели.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России

00:36 28.10.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Температура днем 1 ноября в центре Европейской России опустится до 4-6 градусов, но все еще будет превышать норму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В субботу и воскресенье, первый день ноября, температура тоже будет выше нормы, хотя и понизится: днем от 5 до 10. В воскресенье. возможно. температура будет до 4-6 градусов. Она будет все-таки превышать норму на 2-3 градуса. Будет больше облачности и совсем небольшой дождь. Снега пока не ожидаем", - сообщил Вильфанд.

Он также отметил, что в центре Европейской России хорошая комфортная погода сохранится также до конца рабочей недели.
 
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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