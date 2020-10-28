https://ria.ru/20201028/pogoda-1581854462.html

Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе

На востоке Воронежской области отмечается высокая и чрезвычайная пожарная опасность, а на западе области будут заморозки до -4 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T00:12

2020-10-28T00:12

2020-10-28T00:12

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

воронежская область

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> На востоке <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> отмечается высокая и чрезвычайная пожарная опасность, а на западе области будут заморозки до -4 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Синоптик также уточнил, что в ряде регионов России ожидается некомфортная и опасная погода."Коми ожидается сильный снег и ветер 15-20 метров в секунду, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> (особенно сильный снег в Эвенкийском и Туруханском районе). В Ненецком автономном округе осадки - снег, дождь, гололед, очень некомфортная погода, хотя и очень теплая для этого времени года. Аналогичная некомфортная погода в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a>, Кемеровской области. Там будут осадки всех видов", - сказал Вильфанд.Он также добавил, что на Урале также будет некомфортно. В <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> ожидается сильный снег и гололед. Ветер будет достигать 25-27 метров в секунду.

https://ria.ru/20201024/pogoda-1581294399.html

россия

москва

воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, воронежская область, общество