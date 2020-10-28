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https://ria.ru/20201028/pogoda-1581854462.html
Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
На востоке Воронежской области отмечается высокая и чрезвычайная пожарная опасность, а на западе области будут заморозки до -4 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T00:12
2020-10-28T00:12
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
воронежская область
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> На востоке <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> отмечается высокая и чрезвычайная пожарная опасность, а на западе области будут заморозки до -4 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Синоптик также уточнил, что в ряде регионов России ожидается некомфортная и опасная погода."Коми ожидается сильный снег и ветер 15-20 метров в секунду, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> (особенно сильный снег в Эвенкийском и Туруханском районе). В Ненецком автономном округе осадки - снег, дождь, гололед, очень некомфортная погода, хотя и очень теплая для этого времени года. Аналогичная некомфортная погода в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a>, Кемеровской области. Там будут осадки всех видов", - сказал Вильфанд.Он также добавил, что на Урале также будет некомфортно. В <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> ожидается сильный снег и гололед. Ветер будет достигать 25-27 метров в секунду.
https://ria.ru/20201024/pogoda-1581294399.html
россия
москва
воронежская область
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, воронежская область, общество

Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе

00:12 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СазоновВоронежская область
Воронежская область - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На востоке Воронежской области отмечается высокая и чрезвычайная пожарная опасность, а на западе области будут заморозки до -4 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Очень необычная погода на юге Европейской России, в частности, в Воронежской области совершенно необычная погода. На востоке области высокая и чрезвычайная пожарная опасность, еще возможны природные пожары. А на западе области - заморозки до -4 градусов", - сказал Вильфанд.
Синоптик также уточнил, что в ряде регионов России ожидается некомфортная и опасная погода.
"Коми ожидается сильный снег и ветер 15-20 метров в секунду, в Красноярском крае (особенно сильный снег в Эвенкийском и Туруханском районе). В Ненецком автономном округе осадки - снег, дождь, гололед, очень некомфортная погода, хотя и очень теплая для этого времени года. Аналогичная некомфортная погода в Алтайском крае, Кемеровской области. Там будут осадки всех видов", - сказал Вильфанд.
Он также добавил, что на Урале также будет некомфортно. В Челябинской области ожидается сильный снег и гололед. Ветер будет достигать 25-27 метров в секунду.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваВоронежская областьОбщество
 
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