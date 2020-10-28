Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201028/poboi-1582006542.html
В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
Прокуратура Москвы начала проверку по факту избиения трёх детей в семье, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T23:00
2020-10-28T23:00
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149584/88/1495848857_0:219:2861:1828_1400x0_80_0_0_22b8fbf787b6c7cf04878f83b191063b.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начала проверку по факту избиения трёх детей в семье, сообщает пресс-служба ведомства.По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.В ведомстве отметили, что, поскольку в действиях родителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), материалы процессуальной проверки переданы в следственный комитет.
https://ria.ru/20200214/1564694423.html
https://ria.ru/20201027/izbienie-1581719142.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149584/88/1495848857_66:0:2795:2047_1400x0_80_0_0_800e9ac88af1a3b28c62948157029f42.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, происшествия

В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье

23:00 28.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку по факту избиения трёх детей в семье, сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации, в течение длительного времени мужчина, проживающий с матерью малолетних детей - девочки 2004 года рождения, мальчиками 2012 и 2016 годов рождения - в квартире на улице Шарикоподшипниковская, наносил им побои... Со слов детей, аналогичные действия в отношении них также совершала мать. Дети доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Наказание ремнем - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля, 09:53
Опека в Москве готова изъять из семьи подростков после жалоб на побои
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
В ведомстве отметили, что, поскольку в действиях родителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), материалы процессуальной проверки переданы в следственный комитет.
Квартира в которой проживает 3-х летний мальчик с отчимом - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 11:28
Житель Волгоградской области избил трехлетнего мальчика за порванные обои
 
Обсудить0
РоссияМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Лента новостейМолния