https://ria.ru/20201028/poboi-1582006542.html

В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье

Прокуратура Москвы начала проверку по факту избиения трёх детей в семье, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T23:00

2020-10-28T23:00

2020-10-28T23:00

россия

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начала проверку по факту избиения трёх детей в семье, сообщает пресс-служба ведомства.По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.В ведомстве отметили, что, поскольку в действиях родителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), материалы процессуальной проверки переданы в следственный комитет.

https://ria.ru/20200214/1564694423.html

https://ria.ru/20201027/izbienie-1581719142.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия