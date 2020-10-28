https://ria.ru/20201028/plan-1581922713.html

Мишустин рассказал о едином плане по достижению национальных целей

Разработка единого плана по достижению национальных целей завершена, проведена точечная настройка нацпроектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:00

2020-10-28T14:00

2020-10-28T14:21

владимир путин

экономика

россия

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Разработка единого плана по достижению национальных целей завершена, проведена точечная настройка нацпроектов, заявил премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>.Он добавил, что данный план максимально ориентирован на улучшение жизни людей и его главная задача - "сделать так, чтобы позитивный эффект почувствовал житель нашей страны"."Мы провели точечную настройку национальных и федеральных проектов, чтобы они более уверенно выводили нас на национальные цели развития с учетом новых непростых условий, которые возникли в том числе из-за распространения коронавирусной инфекции", - доложил Мишустин.Все члены правительства будут нести персональную ответственность в рамках своих компетенций при достижении национальных целей, сообщил Михаил Мишустин."Персональную ответственность за достижение национальных целей будут нести все члены правительства в рамках своих компетенций: и вице-премьеры, министры, руководители фоивов (федеральных органов исполнительной власти – ред.), институтов развития ", - сказал Мишустин.Контроль за расходами на национальные цели будет доведен до уровня муниципалитетов, добавил Михаил Мишустин.Финансирование единого плана по достижению национальных целей РФ, рассчитанного на 10 лет, составит 12 триллионов рублей в год, продолжил Михаил Мишустин.Он отметил, что правительство предлагает переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития, а финансирование будет жестко увязано с конечными результатами реализации целей развития.Бюджетная политика в РФ будет координироваться с национальными целями, продолжил Михаил Мишустин."С национальными целями будет координироваться и бюджетная политика. Мы предлагаем переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития и финансирование будет жестко увязано с конечными результатами", - сказал Мишустин в среду.План по достижению национальных целей отправят президенту, его рассмотрят на ближайшем заседании совета по нацпроектам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> с кабмином.Он сообщил, что единый план разработан, будут проведены все необходимые консультации с руководителями рабочих групп Госсовета, парламентариями, общественными организациями, представителями бизнеса, экспертами."И подготовленный план будет отправлен вам в установленном порядке. И мы готовы его представить на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, как это и было поручено ", - сказал Мишустин, обращаясь к Путину.

https://ria.ru/20200928/putin-1577912167.html

https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581627579.html

https://ria.ru/20200924/putin-1577707443.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин, общество