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Мишустин рассказал о едином плане по достижению национальных целей
Разработка единого плана по достижению национальных целей завершена, проведена точечная настройка нацпроектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:00
2020-10-28T14:21
владимир путин
экономика
россия
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Разработка единого плана по достижению национальных целей завершена, проведена точечная настройка нацпроектов, заявил премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>.Он добавил, что данный план максимально ориентирован на улучшение жизни людей и его главная задача - "сделать так, чтобы позитивный эффект почувствовал житель нашей страны"."Мы провели точечную настройку национальных и федеральных проектов, чтобы они более уверенно выводили нас на национальные цели развития с учетом новых непростых условий, которые возникли в том числе из-за распространения коронавирусной инфекции", - доложил Мишустин.Все члены правительства будут нести персональную ответственность в рамках своих компетенций при достижении национальных целей, сообщил Михаил Мишустин."Персональную ответственность за достижение национальных целей будут нести все члены правительства в рамках своих компетенций: и вице-премьеры, министры, руководители фоивов (федеральных органов исполнительной власти – ред.), институтов развития ", - сказал Мишустин.Контроль за расходами на национальные цели будет доведен до уровня муниципалитетов, добавил Михаил Мишустин.Финансирование единого плана по достижению национальных целей РФ, рассчитанного на 10 лет, составит 12 триллионов рублей в год, продолжил Михаил Мишустин.Он отметил, что правительство предлагает переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития, а финансирование будет жестко увязано с конечными результатами реализации целей развития.Бюджетная политика в РФ будет координироваться с национальными целями, продолжил Михаил Мишустин."С национальными целями будет координироваться и бюджетная политика. Мы предлагаем переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития и финансирование будет жестко увязано с конечными результатами", - сказал Мишустин в среду.План по достижению национальных целей отправят президенту, его рассмотрят на ближайшем заседании совета по нацпроектам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> с кабмином.Он сообщил, что единый план разработан, будут проведены все необходимые консультации с руководителями рабочих групп Госсовета, парламентариями, общественными организациями, представителями бизнеса, экспертами."И подготовленный план будет отправлен вам в установленном порядке. И мы готовы его представить на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, как это и было поручено ", - сказал Мишустин, обращаясь к Путину.
https://ria.ru/20200928/putin-1577912167.html
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владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин, общество

Мишустин рассказал о едином плане по достижению национальных целей

14:00 28.10.2020 (обновлено: 14:21 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами фракций и руководством Госдумы РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами фракций и руководством Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Разработка единого плана по достижению национальных целей завершена, проведена точечная настройка нацпроектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы его сейчас завершили, проработали. План определяет наши стратегические приоритеты на ближайшие 10 лет, конкретные шаги по достижению целей, которые были определены в вашем указе", - сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином, которое проходило в режиме видеосвязи.

Он добавил, что данный план максимально ориентирован на улучшение жизни людей и его главная задача - "сделать так, чтобы позитивный эффект почувствовал житель нашей страны".
"Мы провели точечную настройку национальных и федеральных проектов, чтобы они более уверенно выводили нас на национальные цели развития с учетом новых непростых условий, которые возникли в том числе из-за распространения коронавирусной инфекции", - доложил Мишустин.
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Все члены правительства будут нести персональную ответственность в рамках своих компетенций при достижении национальных целей, сообщил Михаил Мишустин.
"Персональную ответственность за достижение национальных целей будут нести все члены правительства в рамках своих компетенций: и вице-премьеры, министры, руководители фоивов (федеральных органов исполнительной власти – ред.), институтов развития ", - сказал Мишустин.
Контроль за расходами на национальные цели будет доведен до уровня муниципалитетов, добавил Михаил Мишустин.

"Контроль (за расходами на реализацию национальных целей) будет вестись не только на федеральном уровне: мы будем отслеживать движение средств вплоть до муниципалитетов, и отвечать за реализацию национальных целей на каждой территории будет лично руководитель конкретного субъекта Федерации", - сказал Мишустин на совещании президента РФ с членами кабмина.

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Финансирование единого плана по достижению национальных целей РФ, рассчитанного на 10 лет, составит 12 триллионов рублей в год, продолжил Михаил Мишустин.

"Ежегодные расходы на реализацию единого плана (до 2030 год) составит более 12 триллионов рублей - это свыше половины бюджета на следующий год", - сказал Мишустин на совещании президента РФ с членами кабмина.

Он отметил, что правительство предлагает переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития, а финансирование будет жестко увязано с конечными результатами реализации целей развития.
Бюджетная политика в РФ будет координироваться с национальными целями, продолжил Михаил Мишустин.
"С национальными целями будет координироваться и бюджетная политика. Мы предлагаем переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития и финансирование будет жестко увязано с конечными результатами", - сказал Мишустин в среду.
План по достижению национальных целей отправят президенту, его рассмотрят на ближайшем заседании совета по нацпроектам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента Владимира Путина с кабмином.
Он сообщил, что единый план разработан, будут проведены все необходимые консультации с руководителями рабочих групп Госсовета, парламентариями, общественными организациями, представителями бизнеса, экспертами.
"И подготовленный план будет отправлен вам в установленном порядке. И мы готовы его представить на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, как это и было поручено ", - сказал Мишустин, обращаясь к Путину.
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