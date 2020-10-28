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https://ria.ru/20201028/peskov-1581908767.html
Песков прокомментировал слова Кадырова о Макроне
Во внешней политике России надо ориентироваться на линию, формулируемую главой государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:54
2020-10-28T13:15
россия
эммануэль макрон
дмитрий песков
рамзан кадыров
франция
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Во внешней политике России надо ориентироваться на линию, формулируемую главой государства, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя критику главы Чечни <a href="https://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov" target="_blank">Рамзана Кадырова</a> в адрес президента Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэля Макрона</a>.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. По его мнению, "поддерживая провокации", Макрон "завуалировано призывает мусульман совершать преступления". Кадыров призвал Макрона, "пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру".В начале октября Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей. Поводом стало жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.
https://ria.ru/20201027/makron-1581792887.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
Тогда не надо цитировать Кадырова на все лады в государственных СМИ! Поэтому и создается такое впечатление, что его высказывания совпадает с линией Кремля!
91
у этой свободы слова тоже есть границы. А Кадыров попросту своей "свободой слова" накаляет и без того сложную международную обстановку. Наша страна и так практически в международной изоляции. Вполне можно и поставить на место Кадырова, но Президент намеренно это не замечает, значит он его так поддерживает. С его молчаливого согласия этот бородач продолжает натравливать на нас всё больше зарубежных стран. Скоро с нами вообще никто не будет работать и общаться.
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россия
франция
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россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, рамзан кадыров, франция, общество

Песков прокомментировал слова Кадырова о Макроне

12:54 28.10.2020 (обновлено: 13:15 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Во внешней политике России надо ориентироваться на линию, формулируемую главой государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. По его мнению, "поддерживая провокации", Макрон "завуалировано призывает мусульман совершать преступления". Кадыров призвал Макрона, "пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру".

"Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более, не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле смотрят на заявления Кадырова.

В начале октября Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей. Поводом стало жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
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Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.
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РоссияЭммануэль МакронДмитрий ПесковРамзан КадыровФранцияОбщество
 
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