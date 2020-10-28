https://ria.ru/20201028/peskov-1581908767.html

Песков прокомментировал слова Кадырова о Макроне

Во внешней политике России надо ориентироваться на линию, формулируемую главой государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:54

2020-10-28T12:54

2020-10-28T13:15

россия

эммануэль макрон

дмитрий песков

рамзан кадыров

франция

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Во внешней политике России надо ориентироваться на линию, формулируемую главой государства, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя критику главы Чечни <a href="https://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov" target="_blank">Рамзана Кадырова</a> в адрес президента Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэля Макрона</a>.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. По его мнению, "поддерживая провокации", Макрон "завуалировано призывает мусульман совершать преступления". Кадыров призвал Макрона, "пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру".В начале октября Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей. Поводом стало жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.

https://ria.ru/20201027/makron-1581792887.html

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

русский офицер Тогда не надо цитировать Кадырова на все лады в государственных СМИ! Поэтому и создается такое впечатление, что его высказывания совпадает с линией Кремля! 91

вип Вип у этой свободы слова тоже есть границы. А Кадыров попросту своей "свободой слова" накаляет и без того сложную международную обстановку. Наша страна и так практически в международной изоляции. Вполне можно и поставить на место Кадырова, но Президент намеренно это не замечает, значит он его так поддерживает. С его молчаливого согласия этот бородач продолжает натравливать на нас всё больше зарубежных стран. Скоро с нами вообще никто не будет работать и общаться. 72

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россия

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, рамзан кадыров, франция, общество