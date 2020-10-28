https://ria.ru/20201028/pensiya-1581896748.html
Минфин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам
Минфин не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявил глава ведомства Антон Силуанов. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:59
2020-10-28T11:59
2020-10-28T19:51
россия
пенсионеры
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Минфин не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>.Ранее с такой инициативой выступили некоторые парламентарии. "Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию", — пояснил он на выступлении в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>.Силуанов отметил, что заработная плата в последние годы растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции. "На наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают", — добавил он.Министр также напомнил, что в проекте бюджета на 2021 год заложена индексация пенсий выше инфляции.
https://ria.ru/20201027/pensionery-1581739109.html
agent_anonimus
"пенсия - это компенсация за утраченный заработок и, если пенсионер, который получает пенсию еще и работает, то заработок не утрачен" - господин Силуанов, пенсия это возврат части накоплений отчисленных гражданином во время работы, но никак не компенсация, это раз, второе, индексация должна касаться всех без исключения, а в третьих, работающие пенсионеры не должны делать никаких отчислений, от слова совсем, а вы с них все равно подоходный налог удерживаете... Проиндексировать бы вас всех на Колыму, лет эдак на 15, на свежий воздух с ручной пилой дружба!
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Наблюдатель Сторонний
Сплошная демагогия. А как быть с Конституцией, по которой все граждане РФ равны? 1. Основная масса пенсионеров работает из-за маленькой пенсии, а не от желания работать. 2. За работающего пенсионера работодатель отчисляет такие же проценты как и за прочих работников, но при этом начисляют этим пенсионерам не более 3 баллов за год. Возникает вопрос - а может Минфину установить зарплаты не выше средней пенсии?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенсионеры, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), общество