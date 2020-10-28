https://ria.ru/20201028/pensioner-1581874290.html
В Домодедово пенсионер ответит в суде за нападение на лифтера с топором
Пенсионер, напавший на лифтера с топором у подъезда, предстанет перед судом в подмосковном Домодедово, сообщает старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:44
2020-10-28T09:44
2020-10-28T09:44
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1400x0_80_0_0_777d7f89fb625a2e14c2e41924695493.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Пенсионер, напавший на лифтера с топором у подъезда, предстанет перед судом в подмосковном Домодедово, сообщает старший помощник руководителя подмосковного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.Ранее сообщалось, что 9 августа в Домодедово возле входной двери в подъезд пенсионер топором несколько раз ударил по голове рабочего, ремонтировавшего лифт. В дальнейшем мужчина пояснил, что потерпевший проживал в техническом помещении подъезда, из которого систематически доносились шум и музыка, мешающие спать. Потерпевший госпитализирован. Пенсионера арестовали по обвинению в покушении на убийство.Врадий отметила, что следствие допросило коллег потерпевшего, родственников обвиняемого и других лиц. Также был собран характеризующий материал, проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.
https://ria.ru/20201021/prigovor-1580830988.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_150:0:2347:1648_1400x0_80_0_0_d10af30d06d29823afee75f200da3c67.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), происшествия