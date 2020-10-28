https://ria.ru/20201028/pensioner-1581874290.html

В Домодедово пенсионер ответит в суде за нападение на лифтера с топором

Пенсионер, напавший на лифтера с топором у подъезда, предстанет перед судом в подмосковном Домодедово, сообщает старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:44

2020-10-28T09:44

2020-10-28T09:44

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Пенсионер, напавший на лифтера с топором у подъезда, предстанет перед судом в подмосковном Домодедово, сообщает старший помощник руководителя подмосковного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.Ранее сообщалось, что 9 августа в Домодедово возле входной двери в подъезд пенсионер топором несколько раз ударил по голове рабочего, ремонтировавшего лифт. В дальнейшем мужчина пояснил, что потерпевший проживал в техническом помещении подъезда, из которого систематически доносились шум и музыка, мешающие спать. Потерпевший госпитализирован. Пенсионера арестовали по обвинению в покушении на убийство.Врадий отметила, что следствие допросило коллег потерпевшего, родственников обвиняемого и других лиц. Также был собран характеризующий материал, проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

https://ria.ru/20201021/prigovor-1580830988.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), происшествия