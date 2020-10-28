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В Домодедово пенсионер ответит в суде за нападение на лифтера с топором
Пенсионер, напавший на лифтера с топором у подъезда, предстанет перед судом в подмосковном Домодедово, сообщает старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:44
2020-10-28T09:44
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Пенсионер, напавший на лифтера с топором у подъезда, предстанет перед судом в подмосковном Домодедово, сообщает старший помощник руководителя подмосковного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.Ранее сообщалось, что 9 августа в Домодедово возле входной двери в подъезд пенсионер топором несколько раз ударил по голове рабочего, ремонтировавшего лифт. В дальнейшем мужчина пояснил, что потерпевший проживал в техническом помещении подъезда, из которого систематически доносились шум и музыка, мешающие спать. Потерпевший госпитализирован. Пенсионера арестовали по обвинению в покушении на убийство.Врадий отметила, что следствие допросило коллег потерпевшего, родственников обвиняемого и других лиц. Также был собран характеризующий материал, проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.
https://ria.ru/20201021/prigovor-1580830988.html
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Домодедово пенсионер ответит в суде за нападение на лифтера с топором

09:44 28.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пенсионер, напавший на лифтера с топором у подъезда, предстанет перед судом в подмосковном Домодедово, сообщает старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что 9 августа в Домодедово возле входной двери в подъезд пенсионер топором несколько раз ударил по голове рабочего, ремонтировавшего лифт. В дальнейшем мужчина пояснил, что потерпевший проживал в техническом помещении подъезда, из которого систематически доносились шум и музыка, мешающие спать. Потерпевший госпитализирован. Пенсионера арестовали по обвинению в покушении на убийство.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство ... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - сказала Врадий.
Врадий отметила, что следствие допросило коллег потерпевшего, родственников обвиняемого и других лиц. Также был собран характеризующий материал, проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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