https://ria.ru/20201028/patsienty-1581862371.html

Доставленных к омскому минздраву пациентов госпитализировали

Ночью 27 октября две машины скорой помощи привезли больных в тяжелом состоянии к зданию минздрава Омской области из-за того, что не смогли передать пациентов в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T07:22

2020-10-28T07:22

2020-10-28T07:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр бурков

омская область

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Ночью 27 октября две машины скорой помощи привезли больных в тяжелом состоянии к зданию минздрава <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> из-за того, что не смогли передать пациентов в стационар, в настоящее время пациенты госпитализированы, идет служебная проверка, сообщили журналистам в оперштабе региона.Об инциденте стало известно из онлайн-трансляции портала NGS55 с места событий. По словам корреспондента издания, в первой машине скорой помощи, подъехавшей к минздраву около 22.00, находилась 80-летняя женщина в тяжелом состоянии. С 11.00 вторника женщину возили от больницы к больнице, и везде пациентку отказывались принять из-за нехватки мест, рассказали родственники омички в трансляции. Затем на место подъехала вторая машина скорой помощи с еще одним тяжелым пациентом. На место прибыла полиция. Вскоре подъехала третья машина без пациентов. Однако спустя 20 минут все скорые отъехали от здания. Оперативный комментарий по ситуации в минздраве региона и в УМВД по Омской области предоставить не смогли. После полуночи ситуацию прокомментировал оперштаб.В оперштабе отметили, что "минздрав отреагировал на ситуацию"."Пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи №2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль", - отмечается в сообщении.В региональном минздраве рассказали, что пациенты получают необходимое лечение.Ранее 19 октября губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> в своем Instagram сообщил, что власти в Омской области вынуждены продолжить перевод медучреждений на прием больных коронавирусом. Количество коек для больных коронавирусом на данный момент составляет более 2300. По данным местных СМИ, число вызовов "скорой" в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> выросло в последнее время в три раза. Бригады "скорых" снова стали простаивать в очередях на компьютерную томографию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20201027/rezistentnost-1581841874.html

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омская область

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бурков, омская область, омск, происшествия