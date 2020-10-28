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Москвич лишился Porsche Cayenne из-за неоплаты парковки
Судебные приставы арестовали Porsche Cayenne, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки в Москве, сообщается в... РИА Новости, 28.10.2020
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porsche cayenne
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Судебные приставы арестовали <a href="http://ria.ru/product_Porsche_Cayenne/" target="_blank" data-auto="true">Porsche Cayenne</a>, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> департамента транспорта столицы.Уточняется, что со спецстоянки свою машину нарушитель заберет только, когда погасит всю сумму долга.
Всех бы так. И водительское удостоверение пожизненно нужно лишать.
50
Походу это тот случай когда нечего взять , карт нет - только наличка )
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
porsche cayenne, москва, происшествия

Москвич лишился Porsche Cayenne из-за неоплаты парковки

11:03 28.10.2020 (обновлено: 12:24 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТабличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Судебные приставы арестовали Porsche Cayenne, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
© Дептранс МосквыЭвакуация автомобиля должника в Москве
Эвакуация автомобиля должника в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Дептранс Москвы
Эвакуация автомобиля должника в Москве
"Московский паркинг и судебные приставы арестовали Porsche Cayenne, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки. Водитель не оплачивал парковку и игнорировал полученные за это штрафы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что со спецстоянки свою машину нарушитель заберет только, когда погасит всю сумму долга.
 
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Porsche CayenneМоскваПроисшествия
 
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