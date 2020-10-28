https://ria.ru/20201028/parkovka-1581885729.html

Москвич лишился Porsche Cayenne из-за неоплаты парковки

Судебные приставы арестовали Porsche Cayenne, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки в Москве, сообщается в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:03

2020-10-28T11:03

2020-10-28T12:24

porsche cayenne

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Судебные приставы арестовали <a href="http://ria.ru/product_Porsche_Cayenne/" target="_blank" data-auto="true">Porsche Cayenne</a>, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> департамента транспорта столицы.Уточняется, что со спецстоянки свою машину нарушитель заберет только, когда погасит всю сумму долга.

Сергей Сергей Всех бы так. И водительское удостоверение пожизненно нужно лишать. 50

Алексей Николаевич Походу это тот случай когда нечего взять , карт нет - только наличка ) 23

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

porsche cayenne, москва, происшествия