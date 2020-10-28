https://ria.ru/20201028/parkovka-1581885729.html
Москвич лишился Porsche Cayenne из-за неоплаты парковки
Судебные приставы арестовали Porsche Cayenne, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки в Москве, сообщается в... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:03
2020-10-28T11:03
2020-10-28T12:24
porsche cayenne
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Судебные приставы арестовали <a href="http://ria.ru/product_Porsche_Cayenne/" target="_blank" data-auto="true">Porsche Cayenne</a>, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> департамента транспорта столицы.Уточняется, что со спецстоянки свою машину нарушитель заберет только, когда погасит всю сумму долга.
Сергей Сергей
Всех бы так. И водительское удостоверение пожизненно нужно лишать.
50
Алексей Николаевич
Походу это тот случай когда нечего взять , карт нет - только наличка )
23
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
porsche cayenne, москва, происшествия