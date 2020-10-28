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Мэр Южно-Курильска подал в отставку
Мэр Южно-Курильского района (Кунашир, Шикотан) Вячеслав Власенко подал в отставку, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:09
2020-10-28T09:25
вячеслав власенко
кунашир (остров)
южно-курильск
шикотан
политика
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Южно-Курильского района (<a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>) <a href="https://ria.ru/person_vyacheslav-vlasenko" target="_blank">Вячеслав Власенко</a> подал в отставку, сообщает в среду пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>."Вячеслав Власенко подал заявление в отставку по собственному желанию", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба, губернатор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Limarenko/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Лимаренко</a> отставку поддержал, так как считает множество нерешенных проблем островов результатом деятельности мэра.Согласно Уставу муниципального образования, в районе будет объявлен конкурс на замещение должности руководителя. Определиться с тем, кто возглавит Южно-Курильский район, предстоит депутатам местного Собрания.Ранее в сентябре следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Сахалинской области завело уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями на первого вице-мэра Южно-Курильского района Елизавету Андрееву. По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемая приняла работы по реконструкции объектов водоснабжения, достоверно зная о том, что они не имеют положительного заключения государственного строительного надзора.Весной в интернете появилось видео с инвестиционного совета при губернаторе, на котором мэр <a href="http://ria.ru/location_Yuzhno_Kurilsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Курильска</a> Вячеслав Власенко позволил себе неподобающие действия в отношении Андреевой.
кунашир (остров)
южно-курильск
шикотан
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вячеслав власенко, кунашир (остров), южно-курильск, шикотан, политика

Мэр Южно-Курильска подал в отставку

09:09 28.10.2020 (обновлено: 09:25 28.10.2020)
 
© Фото : Администрация Муниципального образования "Южно-Курильский городской округ"Бывший мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко
Бывший мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Администрация Муниципального образования "Южно-Курильский городской округ"
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт - РИА Новости. Мэр Южно-Курильского района (Кунашир, Шикотан) Вячеслав Власенко подал в отставку, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Вячеслав Власенко подал заявление в отставку по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, губернатор Валерий Лимаренко отставку поддержал, так как считает множество нерешенных проблем островов результатом деятельности мэра.
"В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведённая прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может. Необходимо оперативно решать накопившиеся проблемы", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Согласно Уставу муниципального образования, в районе будет объявлен конкурс на замещение должности руководителя. Определиться с тем, кто возглавит Южно-Курильский район, предстоит депутатам местного Собрания.
Ранее в сентябре следственное управление СК РФ по Сахалинской области завело уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями на первого вице-мэра Южно-Курильского района Елизавету Андрееву. По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемая приняла работы по реконструкции объектов водоснабжения, достоверно зная о том, что они не имеют положительного заключения государственного строительного надзора.
Весной в интернете появилось видео с инвестиционного совета при губернаторе, на котором мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко позволил себе неподобающие действия в отношении Андреевой.
 
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Вячеслав ВласенкоКунашир (остров)Южно-КурильскШикотанПолитика
 
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