Мэр Южно-Курильска подал в отставку
09:09 28.10.2020 (обновлено: 09:25 28.10.2020)
© Фото : Администрация Муниципального образования "Южно-Курильский городской округ"Бывший мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт - РИА Новости. Мэр Южно-Курильского района (Кунашир, Шикотан) Вячеслав Власенко подал в отставку, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Вячеслав Власенко подал заявление в отставку по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, губернатор Валерий Лимаренко отставку поддержал, так как считает множество нерешенных проблем островов результатом деятельности мэра.
"В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведённая прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может. Необходимо оперативно решать накопившиеся проблемы", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Согласно Уставу муниципального образования, в районе будет объявлен конкурс на замещение должности руководителя. Определиться с тем, кто возглавит Южно-Курильский район, предстоит депутатам местного Собрания.
Ранее в сентябре следственное управление СК РФ по Сахалинской области завело уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями на первого вице-мэра Южно-Курильского района Елизавету Андрееву. По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемая приняла работы по реконструкции объектов водоснабжения, достоверно зная о том, что они не имеют положительного заключения государственного строительного надзора.
Весной в интернете появилось видео с инвестиционного совета при губернаторе, на котором мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко позволил себе неподобающие действия в отношении Андреевой.