https://ria.ru/20201028/otets-1581938675.html
Мужчина случайно "встретил" умершего отца в интернете
Пользователь Reddit случайно обнаружил умершего отца на Google Maps. По словам мужчины, его семья внезапно нашла родственника на снимке с панорамой дома,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:04
2020-10-28T15:04
2020-10-28T16:20
google
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Пользователь <a href="https://www.reddit.com/r/MadeMeSmile/comments/jja4he/my_dad_died_in_january_and_were_in_the_process_of/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> случайно обнаружил умершего отца на Google Maps. По словам мужчины, его семья внезапно нашла родственника на снимке с панорамой дома, который они собирались продать."Мы увидели его в естественной среде обитания — красящим дом, со спадающими штанами", — поделился он.Мужчина уточнил, что за последние десять лет отец перекрашивал стены около пяти раз."Он никогда не спешил, поэтому казалось, что он красит дом всегда", — рассказал он.Пользователь также вспомнил, что семья часто подшучивала над отцом из-за его спадавших во время работы штанов.По словам мужчины, его отец умер в январе. За шесть месяцев до этого врачи нашли у него глиобластому — одну из агрессивных форм опухоли мозга.
https://ria.ru/20200917/karty-1577398047.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200203/1564205775.html
Руслан Тлеуж
Трогательная история, но не уровень федерального новостного канала.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, в мире
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Пользователь Reddit
случайно обнаружил умершего отца на Google Maps. По словам мужчины, его семья внезапно нашла родственника на снимке с панорамой дома, который они собирались продать.
"Мы увидели его в естественной среде обитания — красящим дом, со спадающими штанами", — поделился он.
Мужчина уточнил, что за последние десять лет отец перекрашивал стены около пяти раз.
"Он никогда не спешил, поэтому казалось, что он красит дом всегда", — рассказал он.
Пользователь также вспомнил, что семья часто подшучивала над отцом из-за его спадавших во время работы штанов.
По словам мужчины, его отец умер в январе. За шесть месяцев до этого врачи нашли у него глиобластому — одну из агрессивных форм опухоли мозга.