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На Сахалине обнаружили останки советского солдата 1945 года
Активисты "Поискового движения России" обнаружили останки советского солдата на месте боев Второй мировой войны в 1945 году на Сахалине, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T07:43
2020-10-28T07:43
россия
поисковое движение россии
сахалин
южно-сахалинск
общество
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Активисты "<a href="http://ria.ru/organization_Poiskovoe_dvizhenie_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Поискового движения России</a>" обнаружили останки советского солдата на месте боев Второй мировой войны в 1945 году на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, сообщил РИА Новости руководитель регионального отделения Артем Бандура в среду.Углубив и расширив раскоп под касками, поисковики обнаружили останки солдата. Обе каски оказались прострелены пулями навылет. Уже во вторник после четырех часов работы останки солдата подняли из под земли. "Раскоп пришлось делать большой, чтобы не пропустить ни одной детали, к тому же было много воды, которую приходилось отводить в сторону. Глубина раскопа была около 1,5 метров, на этой глубине на спине лежал погибший солдат", - рассказал поисковик.По словам Бандуры, на ногах бойца были кожаные ботинки американского производства, на плечах - резиновые вставки в погоны и остатки погонных пуговиц, в районе пояса - часть ремня с сержантской сумки и небольшая цепочка. Именных вещей, позволяющих установить личность погибшего, не было. В одну каску пуля вошла в верхней части, под гребень, а вышла на затылке. Из-за этого череп солдата оказался сильно поврежден.Во вторую каску пуля вошла сбоку по касательной, возможно не причинив смертельных травм владельцу, считает Бандура.Всего в этом сезоне активисты "Поискового движения" на Сахалине обнаружили трех советских и одного японского солдата. Имя одного из них - Николая Васильевича Чернышова удалось установить благодаря подписанной фляге.
https://ria.ru/20200706/1573968351.html
россия
сахалин
южно-сахалинск
РИА Новости
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россия, поисковое движение россии, сахалин, южно-сахалинск, общество

На Сахалине обнаружили останки советского солдата 1945 года

07:43 28.10.2020
 
© Фото : предоставлено поисковым объединением "Дон"Останки советских солдат
Останки советских солдат - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : предоставлено поисковым объединением "Дон"
Останки советских солдат
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт - РИА Новости. Активисты "Поискового движения России" обнаружили останки советского солдата на месте боев Второй мировой войны в 1945 году на Сахалине, сообщил РИА Новости руководитель регионального отделения Артем Бандура в среду.
"Под самый занавес поискового сезона, вечером в понедельник на выходе из леса в районе горы Обзорной в Смирныховском районе наш активист Сергей Радченко зацепил каску СШ-36, в простонародье "халхинголка". Металлоискатель обнаружил ее на глубине около 50 сантиметров, рядом с ней при раскопе нашли ещё одну каску и стрелянные гильзы от винтовки Мосина", - сообщил Бандура.
Углубив и расширив раскоп под касками, поисковики обнаружили останки солдата. Обе каски оказались прострелены пулями навылет. Уже во вторник после четырех часов работы останки солдата подняли из под земли. "Раскоп пришлось делать большой, чтобы не пропустить ни одной детали, к тому же было много воды, которую приходилось отводить в сторону. Глубина раскопа была около 1,5 метров, на этой глубине на спине лежал погибший солдат", - рассказал поисковик.
По словам Бандуры, на ногах бойца были кожаные ботинки американского производства, на плечах - резиновые вставки в погоны и остатки погонных пуговиц, в районе пояса - часть ремня с сержантской сумки и небольшая цепочка. Именных вещей, позволяющих установить личность погибшего, не было. В одну каску пуля вошла в верхней части, под гребень, а вышла на затылке. Из-за этого череп солдата оказался сильно поврежден.
Во вторую каску пуля вошла сбоку по касательной, возможно не причинив смертельных травм владельцу, считает Бандура.
Всего в этом сезоне активисты "Поискового движения" на Сахалине обнаружили трех советских и одного японского солдата. Имя одного из них - Николая Васильевича Чернышова удалось установить благодаря подписанной фляге.
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РоссияПоисковое движение РоссииСахалинЮжно-СахалинскОбщество
 
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