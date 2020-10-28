https://ria.ru/20201028/ostanki-1581864017.html

На Сахалине обнаружили останки советского солдата 1945 года

Активисты "Поискового движения России" обнаружили останки советского солдата на месте боев Второй мировой войны в 1945 году на Сахалине, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T07:43

2020-10-28T07:43

2020-10-28T07:43

россия

поисковое движение россии

сахалин

южно-сахалинск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/94489/46/944894613_0:54:1024:630_1400x0_80_0_0_5167d0b732240116682f4354ef0b51b1.jpg

<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Активисты "<a href="http://ria.ru/organization_Poiskovoe_dvizhenie_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Поискового движения России</a>" обнаружили останки советского солдата на месте боев Второй мировой войны в 1945 году на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, сообщил РИА Новости руководитель регионального отделения Артем Бандура в среду.Углубив и расширив раскоп под касками, поисковики обнаружили останки солдата. Обе каски оказались прострелены пулями навылет. Уже во вторник после четырех часов работы останки солдата подняли из под земли. "Раскоп пришлось делать большой, чтобы не пропустить ни одной детали, к тому же было много воды, которую приходилось отводить в сторону. Глубина раскопа была около 1,5 метров, на этой глубине на спине лежал погибший солдат", - рассказал поисковик.По словам Бандуры, на ногах бойца были кожаные ботинки американского производства, на плечах - резиновые вставки в погоны и остатки погонных пуговиц, в районе пояса - часть ремня с сержантской сумки и небольшая цепочка. Именных вещей, позволяющих установить личность погибшего, не было. В одну каску пуля вошла в верхней части, под гребень, а вышла на затылке. Из-за этого череп солдата оказался сильно поврежден.Во вторую каску пуля вошла сбоку по касательной, возможно не причинив смертельных травм владельцу, считает Бандура.Всего в этом сезоне активисты "Поискового движения" на Сахалине обнаружили трех советских и одного японского солдата. Имя одного из них - Николая Васильевича Чернышова удалось установить благодаря подписанной фляге.

https://ria.ru/20200706/1573968351.html

россия

сахалин

южно-сахалинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, поисковое движение россии, сахалин, южно-сахалинск, общество