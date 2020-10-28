https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html

Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России

Разведывательно-ударные беспилотники "Орион", которые станут первыми серийными дронами с боевыми возможностями на вооружении российской армии, существенно... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:23

2020-10-28T13:23

2020-10-28T13:23

группа "кронштадт"

ливия

сирия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Разведывательно-ударные беспилотники "Орион", которые станут первыми серийными дронами с боевыми возможностями на вооружении российской армии, существенно повысят боевой потенциал армейской авиации, заявил РИА Новости в среду ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация, согласно которой в войска поступила первая партия "Орионов" - три дрона и пункт управления, состоящий из двух мобильных комплексов.Эксперт напомнил, что изначально БЛА "Орион" позиционировался как разведывательный беспилотник, но разработчик данной техники - <a href="http://ria.ru/organization_Gruppa_Kronshtadt/" target="_blank" data-auto="true">группа "Кронштадт"</a>, изучив потребности российской армии, решил расширить его возможности. На форуме "Армия-2020" компания представила широкий спектр средств поражения, которые могут использоваться в том числе и этим дроном.Сравнивая ударный беспилотник Bayraktar TB2, который сегодня активно применяется в Карабахе, <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, собеседник агентства отметил, что характеристики "Ориона" выше, чем у турецкого БЛА.БЛА "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности и т.д.

https://ria.ru/20201020/bespilotniki-1580655578.html

https://ria.ru/20201028/samarskiy-universitet-1581875872.html

ливия

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа "кронштадт", ливия, сирия, безопасность