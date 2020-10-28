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https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
Разведывательно-ударные беспилотники "Орион", которые станут первыми серийными дронами с боевыми возможностями на вооружении российской армии, существенно... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:23
2020-10-28T13:23
группа "кронштадт"
ливия
сирия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Разведывательно-ударные беспилотники "Орион", которые станут первыми серийными дронами с боевыми возможностями на вооружении российской армии, существенно повысят боевой потенциал армейской авиации, заявил РИА Новости в среду ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация, согласно которой в войска поступила первая партия "Орионов" - три дрона и пункт управления, состоящий из двух мобильных комплексов.Эксперт напомнил, что изначально БЛА "Орион" позиционировался как разведывательный беспилотник, но разработчик данной техники - <a href="http://ria.ru/organization_Gruppa_Kronshtadt/" target="_blank" data-auto="true">группа "Кронштадт"</a>, изучив потребности российской армии, решил расширить его возможности. На форуме "Армия-2020" компания представила широкий спектр средств поражения, которые могут использоваться в том числе и этим дроном.Сравнивая ударный беспилотник Bayraktar TB2, который сегодня активно применяется в Карабахе, <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, собеседник агентства отметил, что характеристики "Ориона" выше, чем у турецкого БЛА.БЛА "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности и т.д.
https://ria.ru/20201020/bespilotniki-1580655578.html
https://ria.ru/20201028/samarskiy-universitet-1581875872.html
ливия
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группа "кронштадт", ливия, сирия, безопасность

Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России

13:23 28.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР "Орион-Э"
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Разведывательно-ударные беспилотники "Орион", которые станут первыми серийными дронами с боевыми возможностями на вооружении российской армии, существенно повысят боевой потенциал армейской авиации, заявил РИА Новости в среду ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация, согласно которой в войска поступила первая партия "Орионов" - три дрона и пункт управления, состоящий из двух мобильных комплексов.
"Это будет первый разведывательно-ударный беспилотник, который появится на вооружении российских военных, что без сомнений повысит возможности Вооруженных сил России. Надеюсь, что количество, в котором эти БЛА будут закупаться российским военным ведомством, будет существенным – подобные дроны надо закупать сотнями. Особую актуальность увеличение объемов закупок приобретает на фоне продолжающегося отсутствия готовности более тяжелой системы "Альтиус", которая создается компанией УЗГА", - сказал Федутинов.
Эксперт напомнил, что изначально БЛА "Орион" позиционировался как разведывательный беспилотник, но разработчик данной техники - группа "Кронштадт", изучив потребности российской армии, решил расширить его возможности. На форуме "Армия-2020" компания представила широкий спектр средств поражения, которые могут использоваться в том числе и этим дроном.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 14:48
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Сравнивая ударный беспилотник Bayraktar TB2, который сегодня активно применяется в Карабахе, Сирии и Ливии, собеседник агентства отметил, что характеристики "Ориона" выше, чем у турецкого БЛА.
"Орион" даже в экспортной версии, которая как правило характеризуется меньшими возможностями, обладает большей полезной нагрузкой и продолжительностью полёта. Что касается других ведущих игроков отрасли, то безусловно, Израиль и США далеко ушли в области беспилотной авиации, но у нас есть ряд традиционных партнеров в области ВТС, у которых наши системы БЛА могут быть востребованы", - отметил Федутинов.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 09:58РИА Наука
Самарские ученые используют беспилотники для поиска древних захоронений
БЛА "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности и т.д.
 
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Группа "Кронштадт"ЛивияСирияБезопасность
 
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