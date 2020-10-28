Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР "Орион-Э"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Разведывательно-ударные беспилотники "Орион", которые станут первыми серийными дронами с боевыми возможностями на вооружении российской армии, существенно повысят боевой потенциал армейской авиации, заявил РИА Новости в среду ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация, согласно которой в войска поступила первая партия "Орионов" - три дрона и пункт управления, состоящий из двух мобильных комплексов.
"Это будет первый разведывательно-ударный беспилотник, который появится на вооружении российских военных, что без сомнений повысит возможности Вооруженных сил России. Надеюсь, что количество, в котором эти БЛА будут закупаться российским военным ведомством, будет существенным – подобные дроны надо закупать сотнями. Особую актуальность увеличение объемов закупок приобретает на фоне продолжающегося отсутствия готовности более тяжелой системы "Альтиус", которая создается компанией УЗГА", - сказал Федутинов.
Эксперт напомнил, что изначально БЛА "Орион" позиционировался как разведывательный беспилотник, но разработчик данной техники - группа "Кронштадт", изучив потребности российской армии, решил расширить его возможности. На форуме "Армия-2020" компания представила широкий спектр средств поражения, которые могут использоваться в том числе и этим дроном.
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"Орион" даже в экспортной версии, которая как правило характеризуется меньшими возможностями, обладает большей полезной нагрузкой и продолжительностью полёта. Что касается других ведущих игроков отрасли, то безусловно, Израиль и США далеко ушли в области беспилотной авиации, но у нас есть ряд традиционных партнеров в области ВТС, у которых наши системы БЛА могут быть востребованы", - отметил Федутинов.
БЛА "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности и т.д.