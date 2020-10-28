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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/omsk-1581873618.html
В Омске больных COVID-19 привезли к зданию Минздрава из-за нехватки коек
В Омске две машины скорой помощи с пациентами, у которых подозревают COVID-19, приехали к зданию регионального министерства здравоохранения. Об этом пишет... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:46
2020-10-28T09:46
распространение нового коронавируса
михаил мурашко
здоровье
александр бурков
омск
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>В Омске две машины скорой помощи с пациентами, у которых подозревают COVID-19, приехали к зданию регионального министерства здравоохранения. Об этом пишет портал <a href="https://ngs55.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NGS55</a>. Врачи привлекли к себе внимание включенной сиреной и сделали заявление, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения из-за нехватки мест. Как пояснил один из медицинских работников, они не смогли добиться ответа от больниц, поэтому решили обратиться к чиновникам. Пациентов в итоге положили в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. Они живы и получают лечение. Реакция властейГубернатор Омской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov" target="_blank">Александр Бурков</a> потребовал установить ответственных за ситуацию и сделать так, чтобы подобные "эпизоды" не повторялись. "ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии", — возмутился глава региона.Позже инцидент прокомментировал министр здравоохранения <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank">Михаил Мурашко</a>. Он отметил, что в период подъема заболеваемости регионы должны уделять максимум внимания организации оказания как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи, а также четко выстраивать маршрутизацию. Инцидент начали проверять областные чиновники, работу скорой взяли "под особый контроль". Количество коек для больных коронавирусом в Омской области насчитывается более 2300. По данным местных СМИ, число вызовов "скорой" в Омске выросло в последнее время в три раза. Бригады "скорых" снова стали простаивать в очередях на компьютерную томографию. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.</em>
https://ria.ru/20201028/patsienty-1581862371.html
https://ria.ru/20201028/skorye-1581870993.html
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михаил мурашко, здоровье, александр бурков, омск, общество

В Омске больных COVID-19 привезли к зданию Минздрава из-за нехватки коек

09:46 28.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Омске две машины скорой помощи с пациентами, у которых подозревают COVID-19, приехали к зданию регионального министерства здравоохранения. Об этом пишет портал NGS55.
Врачи привлекли к себе внимание включенной сиреной и сделали заявление, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения из-за нехватки мест.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 07:22Распространение нового коронавируса
Доставленных к омскому минздраву пациентов госпитализировали
Как пояснил один из медицинских работников, они не смогли добиться ответа от больниц, поэтому решили обратиться к чиновникам.
Пациентов в итоге положили в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. Они живы и получают лечение.

Реакция властей

Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал установить ответственных за ситуацию и сделать так, чтобы подобные "эпизоды" не повторялись.
"ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии", — возмутился глава региона.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 09:16Распространение нового коронавируса
Омский губернатор поручил установить ответственных за инцидент со скорыми
Позже инцидент прокомментировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что в период подъема заболеваемости регионы должны уделять максимум внимания организации оказания как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи, а также четко выстраивать маршрутизацию.

"Все работники и руководители системы здравоохранения должны работать как одна команда на достижение одного результата — обеспечение оказания гражданам качественной и доступной медицинской помощи", — добавил министр.

Инцидент начали проверять областные чиновники, работу скорой взяли "под особый контроль".
Количество коек для больных коронавирусом в Омской области насчитывается более 2300. По данным местных СМИ, число вызовов "скорой" в Омске выросло в последнее время в три раза. Бригады "скорых" снова стали простаивать в очередях на компьютерную томографию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоЗдоровьеАлександр БурковОмскОбщество
 
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