https://ria.ru/20201028/omsk-1581873618.html

В Омске больных COVID-19 привезли к зданию Минздрава из-за нехватки коек

В Омске две машины скорой помощи с пациентами, у которых подозревают COVID-19, приехали к зданию регионального министерства здравоохранения. Об этом пишет... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:46

2020-10-28T09:46

2020-10-28T09:46

распространение нового коронавируса

михаил мурашко

здоровье

александр бурков

омск

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>В Омске две машины скорой помощи с пациентами, у которых подозревают COVID-19, приехали к зданию регионального министерства здравоохранения. Об этом пишет портал <a href="https://ngs55.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NGS55</a>. Врачи привлекли к себе внимание включенной сиреной и сделали заявление, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения из-за нехватки мест. Как пояснил один из медицинских работников, они не смогли добиться ответа от больниц, поэтому решили обратиться к чиновникам. Пациентов в итоге положили в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. Они живы и получают лечение. Реакция властейГубернатор Омской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov" target="_blank">Александр Бурков</a> потребовал установить ответственных за ситуацию и сделать так, чтобы подобные "эпизоды" не повторялись. "ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии", — возмутился глава региона.Позже инцидент прокомментировал министр здравоохранения <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank">Михаил Мурашко</a>. Он отметил, что в период подъема заболеваемости регионы должны уделять максимум внимания организации оказания как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи, а также четко выстраивать маршрутизацию. Инцидент начали проверять областные чиновники, работу скорой взяли "под особый контроль". Количество коек для больных коронавирусом в Омской области насчитывается более 2300. По данным местных СМИ, число вызовов "скорой" в Омске выросло в последнее время в три раза. Бригады "скорых" снова стали простаивать в очередях на компьютерную томографию. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.</em>

https://ria.ru/20201028/patsienty-1581862371.html

https://ria.ru/20201028/skorye-1581870993.html

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье, александр бурков, омск, общество