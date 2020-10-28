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https://ria.ru/20201028/omsk-1581857728.html
Скорая привезла больных COVID-19 к зданию минздрава Омской области
В Омске две машины скорой помощи, в которых находились пациенты с подозрением на COVID-19, приехали к зданию регионального минздрава из-за отказа стационаров... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T01:19
2020-10-28T01:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
омская область
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> две машины скорой помощи, в которых находились пациенты с подозрением на COVID-19, приехали к зданию регионального минздрава из-за отказа стационаров принимать больных, пишет местный портал <a href="https://ngs55.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NGS55</a>.Отмечается, что таким образом врачи выразили негодование в связи с ситуацией. Инцидент произошел во вторник.Как сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на минздрав региона, две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии действительно приезжали к зданию.В ведомстве также рассказали о своей реакции на случившееся. Областной минздрав пояснил, что пациентов положили в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2.Как добавляет региональное издание, в областном правительстве заявили, что после этого случая проведут проверку и возьмут работу скорой помощи "под особый контроль".О проверке в связи с инцидентом сообщил и <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581854988.html
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
Не! Надо всех свозить к жилым домам и дворцам чиновников из ЕР.Может тогда до них дойдет,что они сотворили с медициной.
269
Ну и скорая! Додумались куда везти. Там же в Минздраве вообще не слышали наверное про медицину. И лечатся чиновники исключительно за рубежом. Вот как онмюи окажут помощь ковидникам? Вот на что надо было надеятся?
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россия
омская область
омск
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), омская область, омск, происшествия

Скорая привезла больных COVID-19 к зданию минздрава Омской области

01:19 28.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Омске две машины скорой помощи, в которых находились пациенты с подозрением на COVID-19, приехали к зданию регионального минздрава из-за отказа стационаров принимать больных, пишет местный портал NGS55.
Отмечается, что таким образом врачи выразили негодование в связи с ситуацией. Инцидент произошел во вторник.
"Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут", — заявила медик, решившая приехать к зданию ведомства.
Как сообщает РБК со ссылкой на минздрав региона, две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии действительно приезжали к зданию.
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"Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения ", — отметили в министерстве.
В ведомстве также рассказали о своей реакции на случившееся. Областной минздрав пояснил, что пациентов положили в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2.
Как добавляет региональное издание, в областном правительстве заявили, что после этого случая проведут проверку и возьмут работу скорой помощи "под особый контроль".
О проверке в связи с инцидентом сообщил и Росздравнадзор.
"Росздравнадзор проведет проверку информации, появившейся в СМИ", — говорится в распространенном сообщении пресс-службы ведомства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Омская областьОмскПроисшествия
 
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