https://ria.ru/20201028/okno-1581972288.html

Саратовский суд арестовал женщину, выбросившую своих детей из окна

Суд в Саратове в среду арестовал на два месяца местную жительницу, подозреваемую в том, что она выбросила из окна квартиры на четвертом этаже своих дочерей,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:55

2020-10-28T17:55

2020-10-28T17:55

валерий радаев

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

саратов

происшествия

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<strong>САМАРА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="https://ria.ru/location_Saratov" target="_blank">Саратове </a>в среду арестовал на два месяца местную жительницу, подозреваемую в том, что она выбросила из окна квартиры на четвертом этаже своих дочерей, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Ранее сообщалось, что днем 17 октября 39-летняя жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое были госпитализированы. <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF" target="_blank">СК </a>возбудил в отношении матери уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних лиц. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже. По данным минздрава, старшую девочку выписали из больницы, состояние младшей остается тяжелым. В среду СК сообщил, что подозреваемая была выписана из больницы и задержана следователями."Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 28 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что по поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> поручил подробно разобраться в причинах трагедии. По данным детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, родители девочек год назад развелись. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.

https://ria.ru/20200702/1573773618.html

https://ria.ru/20200720/1574596385.html

саратовская область

саратов

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий радаев, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, саратов, происшествия