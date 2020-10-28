https://ria.ru/20201028/ogranicheniya-1581968425.html

Собянин продлил на месяц действующие в Москве ограничения по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 ноября меры из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе домашний режим для пожилых и страдающих хроническими... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:40

2020-10-28T17:40

2020-10-28T17:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 ноября меры из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе домашний режим для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, систему чек-инов на входе в развлекательные заведения и требование перевода на удаленку 30% сотрудников организаций.В своем блоге он отметил, что "итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм": не прибегая к закрытию города и сохраняя работу секторов экономики, власти смогли прервать широкое распространение заболевания. По словам мэра, прирост новых заболевших за прошедшую неделю составил всего два процента, стабилизировался и уровень госпитализаций — около 1200 пациентов ежедневно, рост за неделю — три процента.Собянин также напомнил, что в Москве в сформирован достаточный запас коек для лечения больных, поэтому перепрофилировать обычные больницы нет необходимости: плановая и экстренная помощь оказывается в достаточном объеме. Он также подчеркнул, что новые ограничительные меры не требуются, но и смягчать существующие нельзя — риски распространения COVID-19 остаются. В частности, уточнил Собянин, никаких послаблений по масочно-перчаточному режиму пока не предвидится.Продление удаленки и самоизоляцииСогласно указу мэра, школьники 6-11 классов продолжают еще неделю, до 8 ноября, учиться дистанционно. В конце следующей недели будет приниматься решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.До 29 ноября продлевается запрет на работу городских учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, подведомственных правительству Москвы.Требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников также продлевается до 29 ноября. По словам мэра, на "удаленку" уже перешли более 1,22 миллиона человек. Контроль соблюдения этого требования продолжится.Кроме того, до конца ноября продлевается домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями."Чек-ины" для баров и ночных клубовСистема регистрации по номеру телефона при посещении ночных развлекательных заведений в Москве, запущенная с 19 октября, продлевается еще на месяц.По итогам первой недели к ней присоединились свыше 1500 городских развлекательных заведений, в том числе, добровольно, некоторые рестораны и гостиницы, на которых действие указа формально не распространяется.Мэр отметил, что в дальнейшем такую систему будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы.По последним данным, с начала эпидемии коронавируса в России выявили 1 563 976 заразившихся. Умерли за минувшие сутки 346 человек — это максимум с начала эпидемии. До этого наибольший показатель составлял 320 человек, его зафиксировали накануне. Всего от COVID-19 скончались 26 935 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/putin-1581927035.html

https://ria.ru/20201028/biznes-1581886440.html

https://ria.ru/20201028/chek-in-1581944574.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество