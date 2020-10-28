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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/ogranicheniya-1581968425.html
Собянин продлил на месяц действующие в Москве ограничения по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 ноября меры из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе домашний режим для пожилых и страдающих хроническими... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:40
2020-10-28T17:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 ноября меры из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе домашний режим для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, систему чек-инов на входе в развлекательные заведения и требование перевода на удаленку 30% сотрудников организаций.В своем блоге он отметил, что "итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм": не прибегая к закрытию города и сохраняя работу секторов экономики, власти смогли прервать широкое распространение заболевания. По словам мэра, прирост новых заболевших за прошедшую неделю составил всего два процента, стабилизировался и уровень госпитализаций — около 1200 пациентов ежедневно, рост за неделю — три процента.Собянин также напомнил, что в Москве в сформирован достаточный запас коек для лечения больных, поэтому перепрофилировать обычные больницы нет необходимости: плановая и экстренная помощь оказывается в достаточном объеме. Он также подчеркнул, что новые ограничительные меры не требуются, но и смягчать существующие нельзя — риски распространения COVID-19 остаются. В частности, уточнил Собянин, никаких послаблений по масочно-перчаточному режиму пока не предвидится.Продление удаленки и самоизоляцииСогласно указу мэра, школьники 6-11 классов продолжают еще неделю, до 8 ноября, учиться дистанционно. В конце следующей недели будет приниматься решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.До 29 ноября продлевается запрет на работу городских учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, подведомственных правительству Москвы.Требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников также продлевается до 29 ноября. По словам мэра, на "удаленку" уже перешли более 1,22 миллиона человек. Контроль соблюдения этого требования продолжится.Кроме того, до конца ноября продлевается домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями."Чек-ины" для баров и ночных клубовСистема регистрации по номеру телефона при посещении ночных развлекательных заведений в Москве, запущенная с 19 октября, продлевается еще на месяц.По итогам первой недели к ней присоединились свыше 1500 городских развлекательных заведений, в том числе, добровольно, некоторые рестораны и гостиницы, на которых действие указа формально не распространяется.Мэр отметил, что в дальнейшем такую систему будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы.По последним данным, с начала эпидемии коронавируса в России выявили 1 563 976 заразившихся. Умерли за минувшие сутки 346 человек — это максимум с начала эпидемии. До этого наибольший показатель составлял 320 человек, его зафиксировали накануне. Всего от COVID-19 скончались 26 935 человек.
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коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин продлил на месяц действующие в Москве ограничения по коронавирусу

17:40 28.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРаботник кафе в защитной маске
Работник кафе в защитной маске - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 ноября меры из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе домашний режим для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, систему чек-инов на входе в развлекательные заведения и требование перевода на удаленку 30% сотрудников организаций.
В своем блоге он отметил, что "итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм": не прибегая к закрытию города и сохраняя работу секторов экономики, власти смогли прервать широкое распространение заболевания. По словам мэра, прирост новых заболевших за прошедшую неделю составил всего два процента, стабилизировался и уровень госпитализаций — около 1200 пациентов ежедневно, рост за неделю — три процента.
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Собянин также напомнил, что в Москве в сформирован достаточный запас коек для лечения больных, поэтому перепрофилировать обычные больницы нет необходимости: плановая и экстренная помощь оказывается в достаточном объеме.
Он также подчеркнул, что новые ограничительные меры не требуются, но и смягчать существующие нельзя — риски распространения COVID-19 остаются. В частности, уточнил Собянин, никаких послаблений по масочно-перчаточному режиму пока не предвидится.

Продление удаленки и самоизоляции

Согласно указу мэра, школьники 6-11 классов продолжают еще неделю, до 8 ноября, учиться дистанционно. В конце следующей недели будет приниматься решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.
До 29 ноября продлевается запрет на работу городских учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, подведомственных правительству Москвы.
Требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников также продлевается до 29 ноября. По словам мэра, на "удаленку" уже перешли более 1,22 миллиона человек. Контроль соблюдения этого требования продолжится.
Кроме того, до конца ноября продлевается домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.
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"Чек-ины" для баров и ночных клубов

Система регистрации по номеру телефона при посещении ночных развлекательных заведений в Москве, запущенная с 19 октября, продлевается еще на месяц.
По итогам первой недели к ней присоединились свыше 1500 городских развлекательных заведений, в том числе, добровольно, некоторые рестораны и гостиницы, на которых действие указа формально не распространяется.
Мэр отметил, что в дальнейшем такую систему будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы.
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По последним данным, с начала эпидемии коронавируса в России выявили 1 563 976 заразившихся. Умерли за минувшие сутки 346 человек — это максимум с начала эпидемии. До этого наибольший показатель составлял 320 человек, его зафиксировали накануне. Всего от COVID-19 скончались 26 935 человек.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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