https://ria.ru/20201028/ogranicheniya-1581940877.html
Собянин оценил необходимость новых ограничений по COVID-19 в Москве
Необходимости вводить новые ограничения в Москве сегодня нет, но и смягчение действующих ограничений является преждевременным, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:17
2020-10-28T15:17
2020-10-28T15:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Необходимости вводить новые ограничения в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сегодня нет, но и смягчение действующих ограничений является преждевременным, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге</a> в среду.По его словам, ситуация все еще остается неустойчивой. С одной стороны, есть первые признаки улучшения, но нельзя исключить и риска роста заболеваемости коронавирусом. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество