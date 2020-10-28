https://ria.ru/20201028/obyazatelstvo-1581913756.html

Песков подчеркнул приверженность России международным обязательствам

Россия является ответственным участником всей структуры международного права, все обязательства по международным договорам остаются в силе, заявил... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:18

2020-10-28T13:18

2020-10-28T13:18

россия

госдума рф

дмитрий песков

политика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Россия является ответственным участником всей структуры международного права, все обязательства по международным договорам остаются в силе, заявил пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя принятие в первом чтении проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ.<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Государственная Дума</a> на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении пакет проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России. Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581781036.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, дмитрий песков, политика