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Песков подчеркнул приверженность России международным обязательствам
Россия является ответственным участником всей структуры международного права, все обязательства по международным договорам остаются в силе, заявил... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:18
2020-10-28T13:18
россия
госдума рф
дмитрий песков
политика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Россия является ответственным участником всей структуры международного права, все обязательства по международным договорам остаются в силе, заявил пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя принятие в первом чтении проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ.<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Государственная Дума</a> на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении пакет проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России. Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин.
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россия, госдума рф, дмитрий песков, политика

Песков подчеркнул приверженность России международным обязательствам

13:18 28.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия является ответственным участником всей структуры международного права, все обязательства по международным договорам остаются в силе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятие в первом чтении проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ.
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении пакет проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России. Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин.

"Все обязательства по международным договорам, естественно, остаются в силе. Россия сохраняет свою приверженность, является ответственным участником всей структуры международного права", - сказал он, отвечая на вопрос, как это скажется на взаимодействии России с институтами международного права.

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