https://ria.ru/20201028/obman-1581853134.html

Эксперт рассказал о схемах обмана в сервис-центрах по ремонту смартфонов

Наиболее распространены подобные схемы в неофициальных сервисах. Недобросовестные сотрудники могут подменить работающие запчасти в смартфоне, ввести клиента в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T02:18

2020-10-28T02:18

2020-10-28T10:13

цифровой гражданин

владимир гриценко

мошенничество

смартфоны

google

apple

технологии

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Раскрыты схемы обмана в сервис-центрах по ремонту смартфонов

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Наиболее распространены подобные схемы в неофициальных сервисах. Недобросовестные сотрудники могут подменить работающие запчасти в <a href="https://ria.ru/keyword_smartfony/" target="_blank">смартфоне</a>, ввести клиента в заблуждение по степени серьезности его проблемы или назвать цену, значительно превышающую реальную стоимость ремонта, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201028/832228908.html" target="_blank">Прайм</a>" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.Также в подобных сервисных центрах могут сначала сделать ряд работ, а потом выставить неравноценный поломке счет. В этом случае клиент имеет право отказаться оплачивать услуги, добавляет он.Работы в сервисном центре не предполагают передачи паролей от Apple ID или учетной записи <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>. Если сотрудник требует от клиента предоставить эти данные, скорее всего, речь идет о мошенничестве. Устройство планируют перепродать либо получить доступ к вашим личным данным. Чтобы избежать таких проблем, Гриценко советует обращаться в официальные сервисные центры. Если все же нужно сэкономить и отремонтировать свой смартфон у неофициалов, необходимо связаться с несколькими компаниями и сравнить стоимость ремонта, которую они озвучат, заключил он.

https://ria.ru/20201027/smartfon-1581685055.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цифровой гражданин, владимир гриценко, мошенничество, смартфоны, google, apple, технологии