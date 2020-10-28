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https://ria.ru/20201028/obman-1581853134.html
Эксперт рассказал о схемах обмана в сервис-центрах по ремонту смартфонов
Наиболее распространены подобные схемы в неофициальных сервисах. Недобросовестные сотрудники могут подменить работающие запчасти в смартфоне, ввести клиента в... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T02:18
2020-10-28T10:13
цифровой гражданин
владимир гриценко
мошенничество
смартфоны
google
apple
технологии
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Раскрыты схемы обмана в сервис-центрах по ремонту смартфонов
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Наиболее распространены подобные схемы в неофициальных сервисах. Недобросовестные сотрудники могут подменить работающие запчасти в <a href="https://ria.ru/keyword_smartfony/" target="_blank">смартфоне</a>, ввести клиента в заблуждение по степени серьезности его проблемы или назвать цену, значительно превышающую реальную стоимость ремонта, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201028/832228908.html" target="_blank">Прайм</a>" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.Также в подобных сервисных центрах могут сначала сделать ряд работ, а потом выставить неравноценный поломке счет. В этом случае клиент имеет право отказаться оплачивать услуги, добавляет он.Работы в сервисном центре не предполагают передачи паролей от Apple ID или учетной записи <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>. Если сотрудник требует от клиента предоставить эти данные, скорее всего, речь идет о мошенничестве. Устройство планируют перепродать либо получить доступ к вашим личным данным. Чтобы избежать таких проблем, Гриценко советует обращаться в официальные сервисные центры. Если все же нужно сэкономить и отремонтировать свой смартфон у неофициалов, необходимо связаться с несколькими компаниями и сравнить стоимость ремонта, которую они озвучат, заключил он.
https://ria.ru/20201027/smartfon-1581685055.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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цифровой гражданин, владимир гриценко, мошенничество, смартфоны, google, apple, технологии

Эксперт рассказал о схемах обмана в сервис-центрах по ремонту смартфонов

02:18 28.10.2020 (обновлено: 10:13 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Наиболее распространены подобные схемы в неофициальных сервисах. Недобросовестные сотрудники могут подменить работающие запчасти в смартфоне, ввести клиента в заблуждение по степени серьезности его проблемы или назвать цену, значительно превышающую реальную стоимость ремонта, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"В недобросовестных сервисах могут устанавливать самые дешевые детали, не сообщая клиенту. Например, в сервисах, неаккредитованных Apple, не будет оригинальных аккумуляторов или других запчастей — будут только аналоги от третьих производителей, хотя мастера могут уверять в обратном", — предостерегает эксперт.

Также в подобных сервисных центрах могут сначала сделать ряд работ, а потом выставить неравноценный поломке счет. В этом случае клиент имеет право отказаться оплачивать услуги, добавляет он.
Работы в сервисном центре не предполагают передачи паролей от Apple ID или учетной записи Google. Если сотрудник требует от клиента предоставить эти данные, скорее всего, речь идет о мошенничестве. Устройство планируют перепродать либо получить доступ к вашим личным данным.
Чтобы избежать таких проблем, Гриценко советует обращаться в официальные сервисные центры. Если все же нужно сэкономить и отремонтировать свой смартфон у неофициалов, необходимо связаться с несколькими компаниями и сравнить стоимость ремонта, которую они озвучат, заключил он.
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Цифровой гражданинВладимир ГриценкоМошенничествоСмартфоныGoogleAppleТехнологии
 
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