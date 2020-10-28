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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель впервые с 5 октября, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:53
2020-10-28T14:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Стоимость нефти марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> опустилась ниже 40 долларов за баррель впервые с 5 октября, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.38 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,92% - до 39,97 доллара, декабрьских фьючерсов WTI - на 4,83%, до 37,66 доллара за баррель.
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цены на нефть, brent, экономика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель

14:53 28.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель впервые с 5 октября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.38 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,92% - до 39,97 доллара, декабрьских фьючерсов WTI - на 4,83%, до 37,66 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
 
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