https://ria.ru/20201028/neft-1581899400.html

Цены на нефть марки WTE упали ниже 38 долларов за баррель

Падение мировых цен на нефть ускорилось в понедельник, теперь оно составляет свыше 3% по марке Brent и более 4% - по WTI, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:12

2020-10-28T12:12

2020-10-28T12:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

wti (нефть)

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Падение мировых цен на нефть ускорилось в понедельник, теперь оно составляет свыше 3% по марке <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> и более 4% - по WTI, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11.42 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,27% - до 40,24 доллара, декабрьских фьючерсов - на 4,04%, до 37,96 доллара за баррель. Утром в среду цены на нефть снижались примерно на 2%.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/neft-1581268117.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, wti (нефть), brent, экономика