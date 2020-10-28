https://ria.ru/20201028/neft-1581899400.html
Цены на нефть марки WTE упали ниже 38 долларов за баррель
Падение мировых цен на нефть ускорилось в понедельник, теперь оно составляет свыше 3% по марке Brent и более 4% - по WTI, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:12
2020-10-28T12:12
2020-10-28T12:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
wti (нефть)
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Падение мировых цен на нефть ускорилось в понедельник, теперь оно составляет свыше 3% по марке <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> и более 4% - по WTI, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11.42 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,27% - до 40,24 доллара, декабрьских фьючерсов - на 4,04%, до 37,96 доллара за баррель. Утром в среду цены на нефть снижались примерно на 2%.
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/neft-1581268117.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, wti (нефть), brent, экономика