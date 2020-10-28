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Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
В начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя, сообщили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T06:05
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россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> В начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструде</a>.Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября.Поскольку вторник, 3 ноября, — предпраздничный рабочий день, его продолжительность сокращается на один час, добавили в ведомстве.
А почему бы и нет? Сколько от этой жизни?
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Отдыхать не работать!
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россия
москва
РИА Новости
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

06:05 28.10.2020 (обновлено: 09:04 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТерритория парка имени 50-летия Октября в Москве
Территория парка имени 50-летия Октября в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя, сообщили РИА Новости в Роструде.

"В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем", — уточнили в ведомстве.

Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября.
Поскольку вторник, 3 ноября, — предпраздничный рабочий день, его продолжительность сокращается на один час, добавили в ведомстве.
 
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РоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)МоскваОбщество
 
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