https://ria.ru/20201028/nedelya-1581861620.html

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

В начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя, сообщили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T06:05

2020-10-28T06:05

2020-10-28T09:04

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579292048_0:327:3060:2048_1400x0_80_0_0_0b43dd1210c11d6d81f6643bf1f74228.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> В начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструде</a>.Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября.Поскольку вторник, 3 ноября, — предпраздничный рабочий день, его продолжительность сокращается на один час, добавили в ведомстве.

Marat 000 А почему бы и нет? Сколько от этой жизни? 238

Правдоруб Правдорубов Отдыхать не работать! 203

12

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, общество