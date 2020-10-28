https://ria.ru/20201028/nedelya-1581861620.html
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
В начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя, сообщили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T06:05
2020-10-28T06:05
2020-10-28T09:04
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> В начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструде</a>.Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября.Поскольку вторник, 3 ноября, — предпраздничный рабочий день, его продолжительность сокращается на один час, добавили в ведомстве.
Marat 000
А почему бы и нет? Сколько от этой жизни?
238
Правдоруб Правдорубов
Отдыхать не работать!
203
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россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, общество