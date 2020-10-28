https://ria.ru/20201028/narushenie-1581986583.html

Прилетевших из-за рубежа россиян оштрафовали за нарушение мер по COVID-19

Москвичей, которые прилетели из-за рубежа, оштрафовали более чем на 1,8 миллиона рублей за нарушение мер по коронавирусу, сообщается на сайте управления... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:30

2020-10-28T19:30

2020-10-28T20:50

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Москвичей, которые прилетели из-за рубежа, оштрафовали более чем на 1,8 миллиона рублей за нарушение мер по коронавирусу, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>.Кроме того, в ведомстве отметили, что с учетом эпидемиологической ситуации усиливается контроль за соблюдением мер безопасности в вузах, где также высокие риски распространения новой коронавирусной инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Сергей Петрович Фруцкий Каждого на 1 800 000 руб. - тогда будет действенно. 28

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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