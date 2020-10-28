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https://ria.ru/20201028/narushenie-1581986583.html
Прилетевших из-за рубежа россиян оштрафовали за нарушение мер по COVID-19
Москвичей, которые прилетели из-за рубежа, оштрафовали более чем на 1,8 миллиона рублей за нарушение мер по коронавирусу, сообщается на сайте управления... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:30
2020-10-28T20:50
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москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Москвичей, которые прилетели из-за рубежа, оштрафовали более чем на 1,8 миллиона рублей за нарушение мер по коронавирусу, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>.Кроме того, в ведомстве отметили, что с учетом эпидемиологической ситуации усиливается контроль за соблюдением мер безопасности в вузах, где также высокие риски распространения новой коронавирусной инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Прилетевших из-за рубежа россиян оштрафовали за нарушение мер по COVID-19

19:30 28.10.2020 (обновлено: 20:50 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москвичей, которые прилетели из-за рубежа, оштрафовали более чем на 1,8 миллиона рублей за нарушение мер по коронавирусу, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"Управлением ведется контроль за выполнением гражданами, прибывающими регулярными авиарейсами из зарубежных стран, требования постановления главного государственного санитарного врача РФ… В настоящее время управлением составлено на граждан, не выполняющих указанные требования, 1668 протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, судами принято 136 решений о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что с учетом эпидемиологической ситуации усиливается контроль за соблюдением мер безопасности в вузах, где также высокие риски распространения новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
 
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