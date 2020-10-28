https://ria.ru/20201028/nalogi-1581966046.html
Начинающим предпринимателям Поморья продлили налоговые каникулы
Нулевая ставка по налогам, взимаемым по упрощенной и патентной системам налогообложения с индивидуальных предпринимателей Поморья, продлена до 31 декабря 2025... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:28
2020-10-28T17:28
2020-10-28T17:28
архангельская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_4ce1f1c004bd4cd19150202f0f72059b.jpg
<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 28 окт - РИА Новости</strong>. Нулевая ставка по налогам, взимаемым по упрощенной и патентной системам налогообложения с индивидуальных предпринимателей Поморья, продлена до 31 декабря 2025 года; соответствующий законопроект приняли в двух чтениях депутаты <a href="https://ria.ru/organization_Arkhangelskoe_oblastnoe_Sobranie_deputatov" target="_blank">Архангельского областного Собрания</a>, сообщает пресс-служба регионального парламента. Льгота коснется жителей Поморья, которые впервые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Теперь они смогут воспользоваться "налоговыми каникулами" в течение двух налоговых периодов. Законопроект также расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, при которых применяется специальный режим налогообложения. В него включен гостиничный бизнес, работа турагентств, оказание бытовых услуг населению, строительство и ремонтные работы, автосервис, издательская деятельность и другие сферы."Это поможет поддержать людей, потерявших работу или находящихся в трудной жизненной ситуации. Они смогут открыть свое дело и в течение двух лет развивать бизнес благодаря налоговым каникулам", – приводится в сообщении пояснение председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой
https://ria.ru/20201028/dogovor-1581900820.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_82780372d7b320d0acf7ff814d2bb8d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
АРХАНГЕЛЬСК, 28 окт - РИА Новости
. Нулевая ставка по налогам, взимаемым по упрощенной и патентной системам налогообложения с индивидуальных предпринимателей Поморья, продлена до 31 декабря 2025 года; соответствующий законопроект приняли в двух чтениях депутаты Архангельского областного Собрания
, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Льгота коснется жителей Поморья, которые впервые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Теперь они смогут воспользоваться "налоговыми каникулами" в течение двух налоговых периодов. Законопроект также расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, при которых применяется специальный режим налогообложения. В него включен гостиничный бизнес, работа турагентств, оказание бытовых услуг населению, строительство и ремонтные работы, автосервис, издательская деятельность и другие сферы.
"Это поможет поддержать людей, потерявших работу или находящихся в трудной жизненной ситуации. Они смогут открыть свое дело и в течение двух лет развивать бизнес благодаря налоговым каникулам", – приводится в сообщении пояснение председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой