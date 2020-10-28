https://ria.ru/20201028/nalogi-1581966046.html

Начинающим предпринимателям Поморья продлили налоговые каникулы

Нулевая ставка по налогам, взимаемым по упрощенной и патентной системам налогообложения с индивидуальных предпринимателей Поморья, продлена до 31 декабря 2025... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:28

2020-10-28T17:28

2020-10-28T17:28

архангельская область

экономика

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 28 окт - РИА Новости</strong>. Нулевая ставка по налогам, взимаемым по упрощенной и патентной системам налогообложения с индивидуальных предпринимателей Поморья, продлена до 31 декабря 2025 года; соответствующий законопроект приняли в двух чтениях депутаты <a href="https://ria.ru/organization_Arkhangelskoe_oblastnoe_Sobranie_deputatov" target="_blank">Архангельского областного Собрания</a>, сообщает пресс-служба регионального парламента. Льгота коснется жителей Поморья, которые впервые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Теперь они смогут воспользоваться "налоговыми каникулами" в течение двух налоговых периодов. Законопроект также расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, при которых применяется специальный режим налогообложения. В него включен гостиничный бизнес, работа турагентств, оказание бытовых услуг населению, строительство и ремонтные работы, автосервис, издательская деятельность и другие сферы."Это поможет поддержать людей, потерявших работу или находящихся в трудной жизненной ситуации. Они смогут открыть свое дело и в течение двух лет развивать бизнес благодаря налоговым каникулам", – приводится в сообщении пояснение председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой

https://ria.ru/20201028/dogovor-1581900820.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика