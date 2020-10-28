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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20201028/nalogi-1581966046.html
Начинающим предпринимателям Поморья продлили налоговые каникулы
Нулевая ставка по налогам, взимаемым по упрощенной и патентной системам налогообложения с индивидуальных предпринимателей Поморья, продлена до 31 декабря 2025... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:28
2020-10-28T17:28
архангельская область
экономика
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 28 окт - РИА Новости</strong>. Нулевая ставка по налогам, взимаемым по упрощенной и патентной системам налогообложения с индивидуальных предпринимателей Поморья, продлена до 31 декабря 2025 года; соответствующий законопроект приняли в двух чтениях депутаты <a href="https://ria.ru/organization_Arkhangelskoe_oblastnoe_Sobranie_deputatov" target="_blank">Архангельского областного Собрания</a>, сообщает пресс-служба регионального парламента. Льгота коснется жителей Поморья, которые впервые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Теперь они смогут воспользоваться "налоговыми каникулами" в течение двух налоговых периодов. Законопроект также расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, при которых применяется специальный режим налогообложения. В него включен гостиничный бизнес, работа турагентств, оказание бытовых услуг населению, строительство и ремонтные работы, автосервис, издательская деятельность и другие сферы."Это поможет поддержать людей, потерявших работу или находящихся в трудной жизненной ситуации. Они смогут открыть свое дело и в течение двух лет развивать бизнес благодаря налоговым каникулам", – приводится в сообщении пояснение председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой
https://ria.ru/20201028/dogovor-1581900820.html
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экономика

Начинающим предпринимателям Поморья продлили налоговые каникулы

17:28 28.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 28 окт - РИА Новости. Нулевая ставка по налогам, взимаемым по упрощенной и патентной системам налогообложения с индивидуальных предпринимателей Поморья, продлена до 31 декабря 2025 года; соответствующий законопроект приняли в двух чтениях депутаты Архангельского областного Собрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Льгота коснется жителей Поморья, которые впервые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Теперь они смогут воспользоваться "налоговыми каникулами" в течение двух налоговых периодов. Законопроект также расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, при которых применяется специальный режим налогообложения. В него включен гостиничный бизнес, работа турагентств, оказание бытовых услуг населению, строительство и ремонтные работы, автосервис, издательская деятельность и другие сферы.
Депутаты Архангельского областного собрания во время заседания - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 12:41Архангельская область
Договор между Архангельской областью и НАО продлят до конца 2025 года
"Это поможет поддержать людей, потерявших работу или находящихся в трудной жизненной ситуации. Они смогут открыть свое дело и в течение двух лет развивать бизнес благодаря налоговым каникулам", – приводится в сообщении пояснение председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой
 
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