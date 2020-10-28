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https://ria.ru/20201028/mysh-1581916974.html
Logitech показал странную компьютерную мышку
Компания Logitech объявила о выходе нового контроллера для компьютеров и планшетов — Ergo M575 Wireless Trackball. Непривычного вида мышь относится к серии... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:34
2020-10-28T16:53
риа наука
компьютерные технологии
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технологии
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Компания Logitech <u><a href="https://blog.logitech.com/2020/10/28/maximize-comfort-and-save-space-with-logitechs-new-sculpted-ergonomic-trackball/">объявила</a></u> о выходе нового контроллера для компьютеров и планшетов — Ergo M575 Wireless Trackball. Непривычного вида мышь относится к серии устройств, созданных для максимальной эргономичности.Ergo M575 Wireless Trackball буквально построена вокруг трекбола — шарика, вращением которого и управляется курсор. Это должно помочь в профилактике туннельного синдром запястья, который часто беспокоит тех, кто много часов проводит за компьютером.Сама же мышь получила четыре кнопки и колесико. Подключать манипулятор предлагается по Bluetooth или радиоприемнику для USB. От одной батарейки AA мышь должна проработать до 2 лет.Контроллер предлагается в двух цветах — черном и белом. Объявлена совместимость с операционными системами macOS и <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a>. Его стоимость составит 50 долларов (примерно 4000 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20201023/windows-1581222082.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
компьютерные технологии, гаджеты, технологии

Logitech показал странную компьютерную мышку

13:34 28.10.2020 (обновлено: 16:53 28.10.2020)
 
© LogitechLogitech Ergo M575 Wireless Trackball
Logitech Ergo M575 Wireless Trackball - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Logitech
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Компания Logitech объявила о выходе нового контроллера для компьютеров и планшетов — Ergo M575 Wireless Trackball. Непривычного вида мышь относится к серии устройств, созданных для максимальной эргономичности.
Ergo M575 Wireless Trackball буквально построена вокруг трекбола — шарика, вращением которого и управляется курсор. Это должно помочь в профилактике туннельного синдром запястья, который часто беспокоит тех, кто много часов проводит за компьютером.
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 16:23РИА Наука
Стало известно, как изменится Windows 10 в 2021 году
Сама же мышь получила четыре кнопки и колесико. Подключать манипулятор предлагается по Bluetooth или радиоприемнику для USB. От одной батарейки AA мышь должна проработать до 2 лет.
Контроллер предлагается в двух цветах — черном и белом. Объявлена совместимость с операционными системами macOS и Windows. Его стоимость составит 50 долларов (примерно 4000 рублей по текущему курсу).
 
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