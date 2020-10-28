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https://ria.ru/20201028/muzei-1581887744.html
Министерство культуры России сформировало реестр частных музеев
Министерство культуры РФ сформировало реестр частных музеев, их программа развития разработана до 2023 года, заявили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:54
2020-10-28T12:54
культура
новости культуры
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Министерство культуры РФ сформировало реестр частных музеев, их программа развития разработана до 2023 года, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее министерство культуры сообщало о начале работы над созданием реестра частных музеев и разработке стратегической программы развития."Реестр частных музеев сформирован. В него вошли около 500 частных музеев. Сюда включены те организации, которые имеют в своих коллекциях предметы Музейного фонда России. Реестр носит максимально профессиональный, а не туристический характер", - говорится в сообщении.По словам Минкультуры, впервые разработана программа развития частных музеев на 2021-2023 годы. "Ее ключевая идея – интеграция частных музеев в единое музейное пространство страны и включение их наряду с федеральными, региональными и ведомственными музеями в государственные программы, реализуемые Минкультуры России. Акцент будет сделан на продвижении частных музеев в различных уголках нашей страны", - сказано в сообщении.Отмечается, что благодаря реализации программы о частных музеях России смогут узнать, эти институции попадут в музейные маршруты и маршруты культурного туризма. В планах ведомства совместно с Союзом музеев России и Ассоциацией частных музеев подписать эту программу на итоговом заседании коллегии ведомства.
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новости культуры, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Министерство культуры России сформировало реестр частных музеев

12:54 28.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Музея русского импрессионизма в Москве, где проходит выставка "Импрессионизм в авангарде"
Здание Музея русского импрессионизма в Москве, где проходит выставка Импрессионизм в авангарде - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министерство культуры РФ сформировало реестр частных музеев, их программа развития разработана до 2023 года, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее министерство культуры сообщало о начале работы над созданием реестра частных музеев и разработке стратегической программы развития.
"Реестр частных музеев сформирован. В него вошли около 500 частных музеев. Сюда включены те организации, которые имеют в своих коллекциях предметы Музейного фонда России. Реестр носит максимально профессиональный, а не туристический характер", - говорится в сообщении.
По словам Минкультуры, впервые разработана программа развития частных музеев на 2021-2023 годы. "Ее ключевая идея – интеграция частных музеев в единое музейное пространство страны и включение их наряду с федеральными, региональными и ведомственными музеями в государственные программы, реализуемые Минкультуры России. Акцент будет сделан на продвижении частных музеев в различных уголках нашей страны", - сказано в сообщении.
Отмечается, что благодаря реализации программы о частных музеях России смогут узнать, эти институции попадут в музейные маршруты и маршруты культурного туризма. В планах ведомства совместно с Союзом музеев России и Ассоциацией частных музеев подписать эту программу на итоговом заседании коллегии ведомства.
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