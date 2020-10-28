https://ria.ru/20201028/murashko-1581869842.html

Мурашко поручил провести проверку после инцидента со скорыми в Омске

В Омске, где медики не могли госпитализировать пациента с коронавирусом, должна быть проведена тщательная проверка, заявил министр здравоохранения России Михаил РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:09

2020-10-28T09:09

2020-10-28T09:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

омская область

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> В Омске, где медики не могли госпитализировать пациента с коронавирусом, должна быть проведена тщательная проверка, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Ранее сообщалось, что ночью 27 октября две машины скорой помощи привезли больных в тяжелом состоянии к зданию минздрава <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> из-за того, что не смогли передать пациентов в стационар, в настоящее время пациенты госпитализированы, идет служебная проверка.Он отметил, что в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями регионы должны уделять максимум внимания организации оказания как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи, а также четко выстраивать маршрутизацию."При этом, в условиях высокой нагрузки на сеть, все работники и руководители системы здравоохранения должны работать как одна команда на достижение одного результата - обеспечение оказания гражданам качественной и доступной медицинской помощи. В этой ситуации любые элементы давления недопустимы", - подчеркнул Мурашко.По его словам, в среду в Омск для аудита ситуации с организацией оказания медпомощи гражданам прибудут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a> Дмитрий Павлюков.Ранее о начале проверки по ситуации в Омске по сообщил Росздравнадзор.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201002/bolnitsa-1578096762.html

https://ria.ru/20200508/1571180107.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), омская область, омск, происшествия