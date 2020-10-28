Мурашко поручил провести проверку после инцидента со скорыми в Омске
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Омске, где медики не могли госпитализировать пациента с коронавирусом, должна быть проведена тщательная проверка, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось, что ночью 27 октября две машины скорой помощи привезли больных в тяжелом состоянии к зданию минздрава Омской области из-за того, что не смогли передать пациентов в стационар, в настоящее время пациенты госпитализированы, идет служебная проверка.
"В связи с появлением информации относительно невозможности длительное время госпитализировать пациентку, доставленную машиной скорой помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Омске, должна быть проведена тщательная проверка", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями регионы должны уделять максимум внимания организации оказания как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи, а также четко выстраивать маршрутизацию.
"При этом, в условиях высокой нагрузки на сеть, все работники и руководители системы здравоохранения должны работать как одна команда на достижение одного результата - обеспечение оказания гражданам качественной и доступной медицинской помощи. В этой ситуации любые элементы давления недопустимы", - подчеркнул Мурашко.
По его словам, в среду в Омск для аудита ситуации с организацией оказания медпомощи гражданам прибудут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.
Ранее о начале проверки по ситуации в Омске по сообщил Росздравнадзор.
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