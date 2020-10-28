На железной дороге под Минском нашли муляжи бомб
16:42 28.10.2020 (обновлено: 17:52 28.10.2020)
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Муляж взрывного устройства нашли на железной дороге в Минской области Белоруссии, милиция проводит проверку, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.
"Под Смолевичами на железной дороге нашли муляж взрывного устройства", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
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По данным пресс-службы, "утром 28 октября два сообщения об опасности поступили в Смолевичский РОВД". "Сначала около 5.30 (совпадает с мск) дежурная по железнодорожной станции Красное Знамя рассказала о принудительном срабатывании сигнализации на перегоне Заречное-Красное знамя. Рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация. Через полчаса мастер путей на этом же перегоне возле рельсов обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на места были направлены следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы. "Специалисты установили, что коробки являются муляжами взрывных устройств. В них лежали камни и брелок-фонарик. Взрывчатых веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по обоим фактам милиция проводит проверку.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.