https://ria.ru/20201028/mulyazh-1581956186.html

На железной дороге под Минском нашли муляжи бомб

Муляж взрывного устройства нашли на железной дороге в Минской области Белоруссии, милиция проводит проверку, сообщила в среду пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:42

2020-10-28T16:42

2020-10-28T17:52

светлана тихановская

александр лукашенко

мвд белоруссии

минская область

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574169910_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_80e963e57f88e39d5e00444e3e424eab.jpg

<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Муляж взрывного устройства нашли на железной дороге в <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, милиция проводит проверку, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.По данным пресс-службы, "утром 28 октября два сообщения об опасности поступили в Смолевичский РОВД". "Сначала около 5.30 (совпадает с мск) дежурная по железнодорожной станции Красное Знамя рассказала о принудительном срабатывании сигнализации на перегоне Заречное-Красное знамя. Рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация. Через полчаса мастер путей на этом же перегоне возле рельсов обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами", - говорится в сообщении.Отмечается, что на места были направлены следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы. "Специалисты установили, что коробки являются муляжами взрывных устройств. В них лежали камни и брелок-фонарик. Взрывчатых веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что по обоим фактам милиция проводит проверку.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201028/protestuyuschie-1581936379.html

минская область

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, мвд белоруссии, минская область, белоруссия, в мире