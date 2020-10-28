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https://ria.ru/20201028/multfilmy-1581881165.html
Назван самый любимый у россиян мультфильм, выпущенный за последние 20 лет
К международному дню анимации портал Кино Mail.ru составил рейтинг любимых анимационных фильмов у россиян, выпущенных за последние 20 лет. В редакции... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:57
2020-10-28T10:57
культура
кино и сериалы
новости культуры
pixar
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. К международному дню анимации портал Кино Mail.ru <a href="https://kino.mail.ru/news/53813_nazvan_luchshii_multfilm_21_veka/?from=block_news_desktop" target="_blank">составил рейтинг</a> любимых анимационных фильмов у россиян, выпущенных за последние 20 лет. В редакции проанализировали, какие работы зрители оценивали чаще и выше остальных. В итоге первое место занял мультфильм студии Pixar "ВАЛЛ-И" (2008) о неуклюжем роботе, который трудится на пустующей Земле, которую покинули люди. В 2009 году эта лента получила премии "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Второе место у "Ледникового периода" (2002), созданного студией Blue sky, а третье у "Как приручить дракона" (2010) производства DreamWorks animation. Всего в список попало десять мультфильмов. Среди них: "Унесенные призраками" (2001), "Шрэк" (2001), "Ходячий замок" (2004), "Холодное сердце" (2013), "Зверополис" (2016), "Корпорация монстров" (2001) и "Головоломка" (2015).
https://ria.ru/20201028/multfilmy-1581746221.html
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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кино и сериалы, новости культуры, pixar, dreamworks

Назван самый любимый у россиян мультфильм, выпущенный за последние 20 лет

10:57 28.10.2020
 
© Disney/PIXARКадр из мультфильма «ВАЛЛ-И»
Кадр из мультфильма «ВАЛЛ-И» - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Disney/PIXAR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. К международному дню анимации портал Кино Mail.ru составил рейтинг любимых анимационных фильмов у россиян, выпущенных за последние 20 лет. В редакции проанализировали, какие работы зрители оценивали чаще и выше остальных.
В итоге первое место занял мультфильм студии Pixar "ВАЛЛ-И" (2008) о неуклюжем роботе, который трудится на пустующей Земле, которую покинули люди. В 2009 году эта лента получила премии "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".
Второе место у "Ледникового периода" (2002), созданного студией Blue sky, а третье у "Как приручить дракона" (2010) производства DreamWorks animation.
Всего в список попало десять мультфильмов. Среди них: "Унесенные призраками" (2001), "Шрэк" (2001), "Ходячий замок" (2004), "Холодное сердце" (2013), "Зверополис" (2016), "Корпорация монстров" (2001) и "Головоломка" (2015).
Кадр из мультфильма Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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