https://ria.ru/20201028/multfilmy-1581881165.html
Назван самый любимый у россиян мультфильм, выпущенный за последние 20 лет
К международному дню анимации портал Кино Mail.ru составил рейтинг любимых анимационных фильмов у россиян, выпущенных за последние 20 лет. В редакции... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:57
2020-10-28T10:57
2020-10-28T10:57
культура
кино и сериалы
новости культуры
pixar
dreamworks
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. К международному дню анимации портал Кино Mail.ru <a href="https://kino.mail.ru/news/53813_nazvan_luchshii_multfilm_21_veka/?from=block_news_desktop" target="_blank">составил рейтинг</a> любимых анимационных фильмов у россиян, выпущенных за последние 20 лет. В редакции проанализировали, какие работы зрители оценивали чаще и выше остальных. В итоге первое место занял мультфильм студии Pixar "ВАЛЛ-И" (2008) о неуклюжем роботе, который трудится на пустующей Земле, которую покинули люди. В 2009 году эта лента получила премии "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Второе место у "Ледникового периода" (2002), созданного студией Blue sky, а третье у "Как приручить дракона" (2010) производства DreamWorks animation. Всего в список попало десять мультфильмов. Среди них: "Унесенные призраками" (2001), "Шрэк" (2001), "Ходячий замок" (2004), "Холодное сердце" (2013), "Зверополис" (2016), "Корпорация монстров" (2001) и "Головоломка" (2015).
https://ria.ru/20201028/multfilmy-1581746221.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, pixar, dreamworks
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости
. К международному дню анимации портал Кино Mail.ru составил рейтинг
любимых анимационных фильмов у россиян, выпущенных за последние 20 лет. В редакции проанализировали, какие работы зрители оценивали чаще и выше остальных.
В итоге первое место занял мультфильм студии Pixar "ВАЛЛ-И" (2008) о неуклюжем роботе, который трудится на пустующей Земле, которую покинули люди. В 2009 году эта лента получила премии "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".
Второе место у "Ледникового периода" (2002), созданного студией Blue sky, а третье у "Как приручить дракона" (2010) производства DreamWorks animation.
Всего в список попало десять мультфильмов. Среди них: "Унесенные призраками" (2001), "Шрэк" (2001), "Ходячий замок" (2004), "Холодное сердце" (2013), "Зверополис" (2016), "Корпорация монстров" (2001) и "Головоломка" (2015).