https://ria.ru/20201028/multfilm-1581781834.html
Создатель "Рика и Морти" рассказал, как пандемия помогла мультфильму
Один из создателей мультфильма "Рик и Морти" Дэн Хармон заверил, что работа над пятым сезоном идет по графику только благодаря пандемии, сообщает NME. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T06:16
2020-10-28T06:16
2020-10-28T06:42
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Один из создателей мультфильма "Рик и Морти" Дэн Хармон заверил, что работа над пятым сезоном идет по графику только благодаря пандемии, <a href="https://www.nme.com/news/tv/rick-and-morty-season-five-may-arrive-sooner-due-to-coronavirus-2799176" target="_blank">сообщает </a>NME.По его словам, "никогда раньше у команды не получалось так четко соблюдать сроки".Хэрмон рассказал, что пандемия помогла "сосредоточиться" на производстве пятого сезона шоу. "В результате у нас появилась возможность сфокусироваться на процессе, не отвлекаясь на офисные раздражители. Всем приходилось работать удаленно, и в итоге мы больше времени посвящали делу. Это пошло нам на пользу", – поделился он, выступая на телефестивале Paley Fest в Нью-Йорке.Рассказывая о пятом сезоне, Хармон намекнул, что у Морти завязываются отношения с неким женским персонажем, но не с Джессикой. Он отметил также, что, по его мнению, одна из предстоящих серий мультфильма достойна премии "Эмми".
https://ria.ru/20201021/nos-1580833272.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, нью-йорк (город)
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости
. Один из создателей мультфильма "Рик и Морти" Дэн Хармон заверил, что работа над пятым сезоном идет по графику только благодаря пандемии, сообщает
NME.
По его словам, "никогда раньше у команды не получалось так четко соблюдать сроки".
Хэрмон рассказал, что пандемия помогла "сосредоточиться" на производстве пятого сезона шоу.
"В результате у нас появилась возможность сфокусироваться на процессе, не отвлекаясь на офисные раздражители. Всем приходилось работать удаленно, и в итоге мы больше времени посвящали делу. Это пошло нам на пользу", – поделился он, выступая на телефестивале Paley Fest в Нью-Йорке.
Рассказывая о пятом сезоне, Хармон намекнул, что у Морти завязываются отношения с неким женским персонажем, но не с Джессикой. Он отметил также, что, по его мнению, одна из предстоящих серий мультфильма достойна премии "Эмми".