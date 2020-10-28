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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201028/mukhammed-1581889369.html
Мусульмане празднуют в среду день рождения Пророка Мухаммеда
День рождения пророка Мухаммеда отмечают мусульмане в ночь на четверг, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов поздравил... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:21
2020-10-28T12:34
религия и мировоззрение
религия
альбир крганов
пророк мухаммед
саудовская аравия
мекка
справки
общество
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<strong>МОСКВА, 28 октября – РИА Новости.</strong> День рождения пророка Мухаммеда отмечают мусульмане в ночь на четверг, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов поздравил единоверцев с этим важным днем."Поздравляю всех моих единоверцев и сограждан с праздником Рождества пророка Мухаммеда – величайшей личности. Для мусульман нет более любимого существа, кроме Пророка", - сказал Крганов.По традиции, отметил муфтий, в этот день мусульмане придут в мечети и будут читать салаваты – славословия пророку Мухаммеду. Дома обычно готовят угощения, приглашают родственников и друзей, и тоже читают славословия, добавил он."В ДСМР мы также обычно проводим просветительские мероприятия, в том числе детские, где рассказываем о жизни Пророка, детям раздаем подарки. Но в этом году из-за коронавируса мы не сможем это организовать. Возможно, что-то сделаем онлайн", - рассказал муфтий.Он также пожелал верующим "не забывать свои корни" и творить больше добрых дел."Будьте друг к другу милосердны, чутки, уделяйте внимание тем, кто больше всего нуждается в нашей поддержке – это дети, сироты, вдовы и пожилые люди. Желаю всем счастья, и пусть Всевышний бережет нас", - подытожил собеседник агентства.Мавлид, или День рождения пророка Мухаммеда – ежегодный праздник мусульман разных стран. Его отмечают в третий месяц по мусульманскому календарю (лунному). Дата празднования смещается каждый год на 12 дней вперед. В этом году праздник начинается вечером 28 октября и продлится до 29 ноября включительно: сутки по мусульманскому календарю начинаются с заходом солнца. Пророк Мухаммед родился ночью на 12 число третьего месяца (Раби-уль Авааль). По принятому в России григорианскому календарю – это случилось 22 апреля 577 года в Мекке (сейчас – Саудовская Аравия).
https://ria.ru/20201027/maski-1581786103.html
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религия, альбир крганов, пророк мухаммед, саудовская аравия, мекка, справки, общество

Мусульмане празднуют в среду день рождения Пророка Мухаммеда

11:21 28.10.2020 (обновлено: 12:34 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Саид Гуциев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные дню рождения пророка Мухаммеда, впервые проходят в Чеченской республике
Праздничные мероприятия, посвященные дню рождения пророка Мухаммеда, впервые проходят в Чеченской республике - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Саид Гуциев
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МОСКВА, 28 октября – РИА Новости. День рождения пророка Мухаммеда отмечают мусульмане в ночь на четверг, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов поздравил единоверцев с этим важным днем.
"Поздравляю всех моих единоверцев и сограждан с праздником Рождества пророка Мухаммеда – величайшей личности. Для мусульман нет более любимого существа, кроме Пророка", - сказал Крганов.
По традиции, отметил муфтий, в этот день мусульмане придут в мечети и будут читать салаваты – славословия пророку Мухаммеду. Дома обычно готовят угощения, приглашают родственников и друзей, и тоже читают славословия, добавил он.
"В ДСМР мы также обычно проводим просветительские мероприятия, в том числе детские, где рассказываем о жизни Пророка, детям раздаем подарки. Но в этом году из-за коронавируса мы не сможем это организовать. Возможно, что-то сделаем онлайн", - рассказал муфтий.
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 16:39Религия и мировоззрение
Мусульмане России поддержали новые рекомендации по масочному режиму
Он также пожелал верующим "не забывать свои корни" и творить больше добрых дел.
"Будьте друг к другу милосердны, чутки, уделяйте внимание тем, кто больше всего нуждается в нашей поддержке – это дети, сироты, вдовы и пожилые люди. Желаю всем счастья, и пусть Всевышний бережет нас", - подытожил собеседник агентства.
Мавлид, или День рождения пророка Мухаммеда – ежегодный праздник мусульман разных стран. Его отмечают в третий месяц по мусульманскому календарю (лунному). Дата празднования смещается каждый год на 12 дней вперед. В этом году праздник начинается вечером 28 октября и продлится до 29 ноября включительно: сутки по мусульманскому календарю начинаются с заходом солнца. Пророк Мухаммед родился ночью на 12 число третьего месяца (Раби-уль Авааль). По принятому в России григорианскому календарю – это случилось 22 апреля 577 года в Мекке (сейчас – Саудовская Аравия).
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 19:50Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРелигияАльбир КргановПророк МухаммедСаудовская АравияМеккаСправкиОбщество
 
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