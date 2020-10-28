https://ria.ru/20201028/mrot-1581979283.html

В Минтруде назвали преимущество новой методики расчета МРОТ

Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут расти быстрее при новой методике расчета, заявил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:35

2020-10-28T18:35

2020-10-28T18:35

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

андрей пудов

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут расти быстрее при новой методике расчета, заявил замглавы Минтруда РФ <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Pudov" target="_blank">Андрей Пудов</a>.По его словам, при нынешнем подходе, когда прожиточный минимум зависит от потребительской корзины, рост прожиточного минимум искусственно затормаживается, потому что стоимость продуктов растет ниже инфляции.Комитет <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по труду и соцполитике на заседании в среду принял решение поддержать правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ и рекомендовать нижней палате парламента принять его в первом чтении. Согласно опубликованному в базе календарю работы Госдумы, первое чтение законопроекта запланировано на 10 ноября. В сентябре правительство внесло в ГД проект о расчете минимального размера оплаты труда, исходя из медианной зарплаты: в 2021 году он составит 42% от нее.

https://ria.ru/20201006/mrot-1578369888.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), андрей пудов, госдума рф, общество