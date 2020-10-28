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В Минтруде назвали преимущество новой методики расчета МРОТ
Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут расти быстрее при новой методике расчета, заявил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:35
2020-10-28T18:35
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
андрей пудов
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут расти быстрее при новой методике расчета, заявил замглавы Минтруда РФ <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Pudov" target="_blank">Андрей Пудов</a>.По его словам, при нынешнем подходе, когда прожиточный минимум зависит от потребительской корзины, рост прожиточного минимум искусственно затормаживается, потому что стоимость продуктов растет ниже инфляции.Комитет <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по труду и соцполитике на заседании в среду принял решение поддержать правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ и рекомендовать нижней палате парламента принять его в первом чтении. Согласно опубликованному в базе календарю работы Госдумы, первое чтение законопроекта запланировано на 10 ноября. В сентябре правительство внесло в ГД проект о расчете минимального размера оплаты труда, исходя из медианной зарплаты: в 2021 году он составит 42% от нее.
https://ria.ru/20201006/mrot-1578369888.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), андрей пудов, госдума рф, общество

В Минтруде назвали преимущество новой методики расчета МРОТ

18:35 28.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут расти быстрее при новой методике расчета, заявил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов.
По его словам, при нынешнем подходе, когда прожиточный минимум зависит от потребительской корзины, рост прожиточного минимум искусственно затормаживается, потому что стоимость продуктов растет ниже инфляции.

"Отказ от потребительской корзины, переход на медианный доход, а он всегда растет выше, чем инфляция, как раз позволяет нам выйти на эту линейку, в которой ПМ (прожиточный минимум - ред.) будет поднимать соответственно и МРОТ, потому что медианная заработная плата тоже растет темпами выше, чем инфляция", - сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании в среду принял решение поддержать правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ и рекомендовать нижней палате парламента принять его в первом чтении. Согласно опубликованному в базе календарю работы Госдумы, первое чтение законопроекта запланировано на 10 ноября. В сентябре правительство внесло в ГД проект о расчете минимального размера оплаты труда, исходя из медианной зарплаты: в 2021 году он составит 42% от нее.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 10:39
Котяков: МРОТ при новой методике расчета будет выше прожиточного минимума
 
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Андрей ПудовГосдума РФОбщество
 
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