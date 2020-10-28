https://ria.ru/20201028/mozg-1581892030.html

Ученые описали повреждения мозга, связанные с COVID-19

Американские ученые обобщили данные более 80 исследований и описали общую картину изменений в головном мозге при COVID-19. Результаты опубликованы в журнале... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:36

2020-10-28T11:36

2020-10-28T12:57

риа наука

коронавирус covid-19

нейрофизиология

здоровье

сша

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>Американские ученые обобщили данные более 80 исследований и описали общую картину изменений в головном мозге при COVID-19. Результаты <a href="https://www.seizure-journal.com/article/S1059-1311(20)30332-0/fulltext#%20" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Seizure: European Journal of Epilepsy.За время пандемии COVID-19 клиницисты зафиксировали сотни случаев неврологических осложнений при коронавирусной инфекции, включая инсульты, затуманенность сознания, головные боли и судороги, однако до сих пор не было обобщающих статей на эту тему.Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора и Университета <a href="http://ria.ru/location_Pittsburgh/" target="_blank" data-auto="true">Питсбурга</a> собрали и проанализировали электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 617 пациентов с COVID-19. ЭЭГ — это тест, используемый для оценки электрической активности мозга. Его обычно назначают пациентам, у которых отмечается замедленная реакция на стимулы, припадки, проблемы с речью, торможение или неспособность самостоятельно выйти из искусственной комы. "Мы обнаружили более 600 таких пациентов, — приводятся в пресс-релизе Медицинского колледжа Бейлора слова одного из авторов статьи Зульфи Ханифа (Zulfi Haneef), доцента кафедры неврологии и нейрофизиологии. — Раньше, когда мы видели единичные случаи, мы думали, что это просто совпадения, но теперь мы можем с уверенностью сказать, что они связаны с COVID-19".Наиболее частыми отклонениями по результатам ЭЭГ были торможение или аномальный электрический разряд, в основном в лобной доле. Ученые обнаружили, что около трети больных имели аномальные нейровизуализации, также локализованные в лобной доле мозга. Место локализации аномалии сигнала показалось ученым интересным."Мы знаем, что нос — наиболее вероятная точка входа вируса. Поэтому, похоже, существует связь с той частью мозга, которая расположена непосредственно рядом с этой точкой входа", — говорит Ханиф.Средний возраст пациентов с поражением мозга составил 61 год, две трети из них — мужчины, а одна треть — женщины. По мнению авторов, пожилые мужчины составляют группу риска.Некоторые изменения, обнаруженные при ЭЭГ, выглядят настолько серьезными, что ученые сомневаются в том, что их удастся восстановить после выздоровления от COVID-19."Как мы знаем, мозг — это орган, который не может восстанавливаться, поэтому, если у вас есть какие-либо повреждения, они, скорее всего, будут постоянными. Вы не сможете полностью выздороветь, — отмечает Ханиф. — Многие люди думают, что они заболеют, выздоровеют и все вернется в норму, но эти результаты говорят нам, что могут быть долгосрочные проблемы, о чем мы подозревали, а теперь находим все больше подтверждений".Однако нет однозначных доказательств, что аномальные изменения мозга вызывает именно вирус. По мнению авторов, они могут быть следствием подключения к кислороду или аппарату ИВЛ, или связаны с сердечными проблемами, обострившимися во время COVID-19, или с другими побочными эффектами заболевания."Требуются дополнительные исследования, но результаты показывают, что на этой области надо сосредоточить внимание", — подчеркивает ученый.Авторы считают, что ЭЭГ-исследования должны охватывать более широкий круг пациентов, а также рекомендуют применять комплексный подход, включающий другие методы изучения головного мозга, такие как МРТ или КТ.

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581787809.html

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581028171.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нейрофизиология, здоровье, сша