Вернувшийся на Землю космонавт рассказал об утечке воздуха на МКС
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкЧлен экипажа МКС-63 космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" в казахстанской степи
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на Международной космической станции идет через криволинейную царапину, трещиной ее назвать нельзя, сказал возвратившийся со станции российский космонавт Анатолий Иванишин.
"То, что мы видим, представляет из себя, я бы это описал, как царапина. Я не склонен оперировать словом трещина, потому что мы не видим вглубь структуры металла. И эта царапина имеет длину несколько сантиметров, порядка 2-3 сантиметра", - сказал он на послеполетной онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Она криволинейная и не направлена ни по одной из строительных осей", - добавил Иванишин.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину, длина которой составляет до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).
В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
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Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди возвратились на Землю 22 октября на корабле "Союз МС-16". В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский Cygnus. Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем - Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.
В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена и временно заделана трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.
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