https://ria.ru/20201028/mks-1581893558.html

Вернувшийся на Землю космонавт рассказал об утечке воздуха на МКС

Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на Международной космической станции идет через криволинейную царапину, трещиной ее назвать нельзя, сказал... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:42

2020-10-28T11:42

2020-10-28T11:42

риа наука

сергей кудь-сверчков

иван вагнер

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

анатолий иванишин

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> идет через криволинейную царапину, трещиной ее назвать нельзя, сказал возвратившийся со станции российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>."Она криволинейная и не направлена ни по одной из строительных осей", - добавил Иванишин.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> с помощью чаинок обнаружили трещину, длина которой составляет до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.Сейчас на МКС работают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавт <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> возвратились на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> 22 октября на корабле "Союз МС-16". В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский Cygnus. Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем - Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена и временно заделана трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.

https://ria.ru/20201022/mks-1580944079.html

https://ria.ru/20201027/ogorod-1581734276.html

https://ria.ru/20200820/kosmos-1576067182.html

земля

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, иван вагнер, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин