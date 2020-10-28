https://ria.ru/20201028/minzdrav-1581855136.html

Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава

Росздравнадзор проверит информацию об инциденте в Омске, где, по сообщениям СМИ, медики привезли пациента с COVID-19 к зданию регионального минздрава, сообщила... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T00:31

2020-10-28T00:31

2020-10-28T00:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

москва

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> проверит информацию об инциденте в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где, по сообщениям СМИ, медики привезли пациента с COVID-19 к зданию регионального минздрава, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее портал <a href="https://ngs55.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">NGS55</a> сообщил, что в Омске медики привезли пациента с коронавирусом к зданию регионального минздрава, таким образом врачи выразили недовольство из-за отказов стационаров принимать больных.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

москва

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, омск, происшествия