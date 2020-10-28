https://ria.ru/20201028/milan-1581782693.html

Выставка картин из собрания Русского музея открылась в Милане

Выставка "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" из собрания Государственного Русского музея открылась в Палаццо Реале (Милан, Италия),... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:33

2020-10-28T10:33

2020-10-28T10:43

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Выставка "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" из собрания Государственного Русского музея открылась в <a href="https://www.palazzorealemilano.it/mostre/le-donne-nellarte-russa" target="_blank">Палаццо Реале</a> (Милан, Италия), сообщает пресс-служба музея."Уникальный по идее и составу экспозиционный проект, в котором история русского искусства предстает через образы женщин и их творчество… Портреты и жанровые картины, исполненные художниками в разных стилях, демонстрируют зрителям как процесс развития русского искусства, так и разнообразие его авторских выражений с 16-го века по середину 20-го столетия", - говорится в сообщении.Экспозиция "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" состоит из двух частей. В первой части посетители увидят иконы, посвященные Богоматери и святым, портреты императриц (работы художников Дмитрия Левицкого, Ивана Крамского), крестьянские образы (Алексей Венецианов, Алексей Пахомов, Казимир Малевич), произведения, посвященные женщинам разных сословий (Борис Кустодиев, Константин Маковский, Илья Репин, Кузьма Петров-Водкин и другие), картины о судьбах женщин (Павел Федотов, Фирс Журавлев, Александр Самохвалов).Во второй части экспозиции посетители познакомятся с творчеством женщин-художниц. Среди них будут представлены работы Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Александры Экстер, а также Зинаиды Серебряковой, Екатерины Хилковой, Марии Башкирцевой. Также на выставке будут представлены произведения Беатрисы Сандомирской и Веры Мухиной, в том числе ее бронзовая модель статуи "Рабочий и колхозница", ставшей символом равенства женщины и мужчины в Советском Союзе.Выставка "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" продлится в Палаццо Реале в Милане до 5 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20190731/1557019335.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, государственный русский музей, кузьма петров-водкин, вера мухина, казимир малевич, борис кустодиев, иван крамской, милан, италия