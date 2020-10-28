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https://ria.ru/20201028/milan-1581782693.html
Выставка картин из собрания Русского музея открылась в Милане
Выставка "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" из собрания Государственного Русского музея открылась в Палаццо Реале (Милан, Италия),... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:33
2020-10-28T10:43
культура
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государственный русский музей
кузьма петров-водкин
вера мухина
казимир малевич
борис кустодиев
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Выставка "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" из собрания Государственного Русского музея открылась в <a href="https://www.palazzorealemilano.it/mostre/le-donne-nellarte-russa" target="_blank">Палаццо Реале</a> (Милан, Италия), сообщает пресс-служба музея."Уникальный по идее и составу экспозиционный проект, в котором история русского искусства предстает через образы женщин и их творчество… Портреты и жанровые картины, исполненные художниками в разных стилях, демонстрируют зрителям как процесс развития русского искусства, так и разнообразие его авторских выражений с 16-го века по середину 20-го столетия", - говорится в сообщении.Экспозиция "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" состоит из двух частей. В первой части посетители увидят иконы, посвященные Богоматери и святым, портреты императриц (работы художников Дмитрия Левицкого, Ивана Крамского), крестьянские образы (Алексей Венецианов, Алексей Пахомов, Казимир Малевич), произведения, посвященные женщинам разных сословий (Борис Кустодиев, Константин Маковский, Илья Репин, Кузьма Петров-Водкин и другие), картины о судьбах женщин (Павел Федотов, Фирс Журавлев, Александр Самохвалов).Во второй части экспозиции посетители познакомятся с творчеством женщин-художниц. Среди них будут представлены работы Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Александры Экстер, а также Зинаиды Серебряковой, Екатерины Хилковой, Марии Башкирцевой. Также на выставке будут представлены произведения Беатрисы Сандомирской и Веры Мухиной, в том числе ее бронзовая модель статуи "Рабочий и колхозница", ставшей символом равенства женщины и мужчины в Советском Союзе.Выставка "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" продлится в Палаццо Реале в Милане до 5 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20190731/1557019335.html
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новости культуры, выставки, музеи, государственный русский музей, кузьма петров-водкин, вера мухина, казимир малевич, борис кустодиев, иван крамской, милан, италия

Выставка картин из собрания Русского музея открылась в Милане

10:33 28.10.2020 (обновлено: 10:43 28.10.2020)
 
© РИА Новости"Портрет Анны Ахматовой", 1922 год. Художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин
Портрет Анны Ахматовой, 1922 год. Художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Выставка "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" из собрания Государственного Русского музея открылась в Палаццо Реале (Милан, Италия), сообщает пресс-служба музея.
"Уникальный по идее и составу экспозиционный проект, в котором история русского искусства предстает через образы женщин и их творчество… Портреты и жанровые картины, исполненные художниками в разных стилях, демонстрируют зрителям как процесс развития русского искусства, так и разнообразие его авторских выражений с 16-го века по середину 20-го столетия", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДевушка возле картины Александра Дейнеки "Текстильщицы" (1927 г.) на выставке "Дейнека/Самохвалов" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге.
Девушка возле картины Александра Дейнеки Текстильщицы (1927 г.) на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Девушка возле картины Александра Дейнеки "Текстильщицы" (1927 г.) на выставке "Дейнека/Самохвалов" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге.
Экспозиция "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" состоит из двух частей. В первой части посетители увидят иконы, посвященные Богоматери и святым, портреты императриц (работы художников Дмитрия Левицкого, Ивана Крамского), крестьянские образы (Алексей Венецианов, Алексей Пахомов, Казимир Малевич), произведения, посвященные женщинам разных сословий (Борис Кустодиев, Константин Маковский, Илья Репин, Кузьма Петров-Водкин и другие), картины о судьбах женщин (Павел Федотов, Фирс Журавлев, Александр Самохвалов).
© РИА Новости / А. СвердловРепродукция картины Любови Поповой "Портрет философа"
Репродукция картины Любови Поповой Портрет философа - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / А. Свердлов
Репродукция картины Любови Поповой "Портрет философа"
Во второй части экспозиции посетители познакомятся с творчеством женщин-художниц. Среди них будут представлены работы Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Александры Экстер, а также Зинаиды Серебряковой, Екатерины Хилковой, Марии Башкирцевой. Также на выставке будут представлены произведения Беатрисы Сандомирской и Веры Мухиной, в том числе ее бронзовая модель статуи "Рабочий и колхозница", ставшей символом равенства женщины и мужчины в Советском Союзе.
Выставка "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" продлится в Палаццо Реале в Милане до 5 апреля 2021 года.
Посетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой Между Востоком и Западом в Третьяковской галерее в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2019
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиГосударственный Русский музейКузьма Петров-ВодкинВера МухинаКазимир МалевичБорис КустодиевИван КрамскойМиланИталия
 
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