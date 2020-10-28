https://ria.ru/20201028/mifi-1581726016.html

В России придумали новый тип накопителей водородного топлива

Экспериментальную установку для разработки передовых накопителей водородного топлива создали ученые Национального исследовательского ядерного университета... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:00

2020-10-28T09:00

2020-10-28T09:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

технологии

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. </strong>Экспериментальную установку для разработки передовых накопителей водородного топлива создали ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (<a href="https://na.ria.ru/20200806/1573664487.html" target="_blank">НИЯУ МИФИ</a>). Система, по словам создателей, не имеющая аналогов в мире, позволит улучшить технологию производства наиболее безопасных и эффективных твердотельных накопителей водорода. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Водород, как отмечают ученые НИЯУ МИФИ, это практически неисчерпаемый энергоноситель, выступающий одним из фундаментов альтернативной энергетики. Наиболее безопасный формат его хранения – твердотельные накопители. В них водород хранится не в виде взрывоопасного газа, а в виде твердого вещества, гидрида металлов.В большинстве современных твердотельных накопителей используются мелкодисперсные металлические порошки, однако специалисты НИЯУ МИФИ делают ставку на более перспективное, по их мнению, решение – ленточные накопители, состоящие из тончайших металлических пленок. Для исследования этих материалов и создания технологии их производства в НИЯУ МИФИ разработана уникальная многофункциональная электрофизическая установка, не имеющая аналогов в мире.Выделение водорода внутри накопителя происходит путем термодесорбции, то есть за счет нагрева гидрида. В отличие от металлического порошка, обладающего низкой теплопроводностью, тонкую металлическую ленту, как объяснили ученые, можно быстро нагреть пропусканием тока. Это делает ленточные накопители намного более удобными, чем порошковые, и позволяет увеличить КПД водородного генератора.В большинстве методов изготовление пленок и их "зарядка" водородом – две разные стадии процесса, объяснили ученые НИЯУ МИФИ. Новая установка поможет, по их словам, исследовать возможности одновременного осаждения металла и газа, что позволило бы достичь при производстве серьезной экономии ресурсов и времени."Обычно пленки вначале напыляют на подложку, а затем насыщают водородом в газе при большом давлении. Мы считаем, что насыщенные водородом пленки можно вырастить путем напыления водород-активного металла в атмосфере водорода, в результате чего сразу получается продукт, готовый к установке в топливный картридж. Наша установка поможет разобраться с этим и рядом других вопросов в исследованиях ленточных накопителей водорода", – объяснил Александр Писарев.Исследования проводятся с активным привлечением студентов и молодых специалистов НИЯУ МИФИ.

https://ria.ru/20201013/tpu-1579430871.html

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581609811.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", технологии