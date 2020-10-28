В приюте под Курском медведь пытался затащить в клетку сотрудницу
16:18 28.10.2020 (обновлено: 17:23 28.10.2020)
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Медведь в приюте для животных в Курской области пытался затащить в клетку проходившую мимо работницу, женщина госпитализирована, сообщило СУСК РФ по региону.
Инцидент произошел 26 октября в частном приюте для домашних и диких животных в деревне Новые Дворы Фатежского района.
"Женщина, работающая скотником, осуществляя работу и проходя мимо клетки с находившимся там медведем, подверглась нападению хищника, который схватил ее за руку и стал тащить в клетку. В результате нападения медведя 50-летняя женщина с множественными телесными повреждениями доставлена Курскую областную клиническую больницу, где находится в настоящее время", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В самом приюте РИА Новости опровергли, что подобный инцидент имел место.
По информации издания "Фатежские будни", на женщину напал гималайский медведь.
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