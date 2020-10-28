https://ria.ru/20201028/medved-1581951876.html

В приюте под Курском медведь пытался затащить в клетку сотрудницу

Медведь в приюте для животных в Курской области пытался затащить в клетку проходившую мимо работницу, женщина госпитализирована, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:18

2020-10-28T16:18

2020-10-28T17:23

курская область

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Медведь в приюте для животных в <a href="https://ria.ru/location_Kurskaja_oblast" target="_blank">Курской области</a> пытался затащить в клетку проходившую мимо работницу, женщина госпитализирована, сообщило СУСК РФ по региону.Инцидент произошел 26 октября в частном приюте для домашних и диких животных в деревне Новые Дворы Фатежского района.По данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.В самом приюте РИА Новости опровергли, что подобный инцидент имел место.По информации издания "Фатежские будни", на женщину напал гималайский медведь.

https://ria.ru/20201007/medved-1578544422.html

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курская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия