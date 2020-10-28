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https://ria.ru/20201028/maska-1581904397.html
В США две сестры пытались зарезать охранника за требование надеть маску
Двум женщинам в Чикаго предъявили обвинения в покушении на убийство после того, как в ответ на требование охранника надеть маску в магазине одна из них нанесла... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:37
2020-10-28T16:50
чикаго
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Двум женщинам в Чикаго предъявили обвинения в покушении на убийство после того, как в ответ на требование охранника надеть маску в магазине одна из них нанесла ему 27 ножевых ранений, сообщает <a href="https://www.chicagotribune.com/" target="_blank">Chicago Tribune</a>.Сестры Джессика и Джейла Хилл в воскресенье вошли в один из магазинов в Чикаго незадолго до закрытия, когда к ним подошел охранник и потребовал надеть маски и использовать дезинфицирующие средства для обработки рук. Как отмечает издание, в ответ на требование покинуть магазин одна из сестер ударила мужчину мусорным ведром, после чего схватила и удерживала его за волосы, пока другая наносила охраннику ножевые ранения с помощью небольшого ножа, спрятанного в расческе. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось задержать сестер в магазине до приезда полиции. Его доставили в больницу, хирургического вмешательства не потребовалось.Женщинам были предъявлены обвинения в покушении на убийство, при этом их адвокат заявил, что сестры действовали в целях самозащиты, а также страдают от биполярного расстройства. Судья отказала им в освобождении под залог, сославшись на заявления свидетелей и записи с камер.Ожидается, что судебное заседание по делу состоится на следующей неделе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/maska-1581768284.html
Мы в России поддерживаем свободолюбивых граждан США, испытывающих беспрецедентное давление со стороны силовиков
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чикаго
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чикаго, в мире

В США две сестры пытались зарезать охранника за требование надеть маску

12:37 28.10.2020 (обновлено: 16:50 28.10.2020)
 
© AP Photo / M. Spencer GreenАвтомобиль полиции Чикаго, США
Автомобиль полиции Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© AP Photo / M. Spencer Green
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Двум женщинам в Чикаго предъявили обвинения в покушении на убийство после того, как в ответ на требование охранника надеть маску в магазине одна из них нанесла ему 27 ножевых ранений, сообщает Chicago Tribune.
Сестры Джессика и Джейла Хилл в воскресенье вошли в один из магазинов в Чикаго незадолго до закрытия, когда к ним подошел охранник и потребовал надеть маски и использовать дезинфицирующие средства для обработки рук. Как отмечает издание, в ответ на требование покинуть магазин одна из сестер ударила мужчину мусорным ведром, после чего схватила и удерживала его за волосы, пока другая наносила охраннику ножевые ранения с помощью небольшого ножа, спрятанного в расческе. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось задержать сестер в магазине до приезда полиции. Его доставили в больницу, хирургического вмешательства не потребовалось.
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Женщинам были предъявлены обвинения в покушении на убийство, при этом их адвокат заявил, что сестры действовали в целях самозащиты, а также страдают от биполярного расстройства. Судья отказала им в освобождении под залог, сославшись на заявления свидетелей и записи с камер.
Ожидается, что судебное заседание по делу состоится на следующей неделе.
 
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