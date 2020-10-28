https://ria.ru/20201028/malek-1581757220.html
Рами Малек рассказал, почему ему сложно было играть в "Не время умирать"
Рами Малек, сыгравший злодея Сафина в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, рассказал в интервью GQ, почему эта роль далась ему с трудом. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T03:51
2020-10-28T03:51
2020-10-28T04:06
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джеймс бонд
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Рами Малек, сыгравший злодея Сафина в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, рассказал в интервью GQ, почему эта роль далась ему с трудом."Этот персонаж заворожил меня, потому что он может закрыться от эмпатии и шаг за шагом методично заниматься только реализацией собственных желаний. Постепенно я начал его понимать", — добавил он.Звезда "Богемской рапсодии" предположил, что Сафин так безжалостно действует, по всей видимости, из-за своего прошлого, и рассказал, что ему было тяжело ассоциировать себя с "клиническими" проявлениями своего героя. "Он нашел способ ценить собственное зло, и это мне сложно было принять с психологической точки зрения", — рассказал Малек.Релиз "Не время умирать" из-за пандемии коронавируса перенесен на 2 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20201020/bond-1580469455.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Рами Малек, сыгравший злодея Сафина в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, рассказал в интервью GQ, почему эта роль далась ему с трудом.
"Сафин – человек дотошный и осторожный, и это сильно нервирует. Периодически он дает вам почувствовать, что за вами наблюдают, и это тоже неприятно. В результате вы начинаете сомневаться: а действительно ли верно то, что вы считаете правильным. А потом возникают вопросы о том, что такое зло", — пояснил актер.
"Этот персонаж заворожил меня, потому что он может закрыться от эмпатии и шаг за шагом методично заниматься только реализацией собственных желаний. Постепенно я начал его понимать", — добавил он.
Звезда "Богемской рапсодии" предположил, что Сафин так безжалостно действует, по всей видимости, из-за своего прошлого, и рассказал, что ему было тяжело ассоциировать себя с "клиническими" проявлениями своего героя.
"Он нашел способ ценить собственное зло, и это мне сложно было принять с психологической точки зрения", — рассказал Малек.
Релиз "Не время умирать" из-за пандемии коронавируса перенесен на 2 апреля 2021 года.