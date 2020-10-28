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Рами Малек рассказал, почему ему сложно было играть в "Не время умирать"
Рами Малек, сыгравший злодея Сафина в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, рассказал в интервью GQ, почему эта роль далась ему с трудом. РИА Новости, 28.10.2020
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культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Рами Малек, сыгравший злодея Сафина в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, рассказал в интервью GQ, почему эта роль далась ему с трудом."Этот персонаж заворожил меня, потому что он может закрыться от эмпатии и шаг за шагом методично заниматься только реализацией собственных желаний. Постепенно я начал его понимать", — добавил он.Звезда "Богемской рапсодии" предположил, что Сафин так безжалостно действует, по всей видимости, из-за своего прошлого, и рассказал, что ему было тяжело ассоциировать себя с "клиническими" проявлениями своего героя. "Он нашел способ ценить собственное зло, и это мне сложно было принять с психологической точки зрения", — рассказал Малек.Релиз "Не время умирать" из-за пандемии коронавируса перенесен на 2 апреля 2021 года.
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кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд

Рами Малек рассказал, почему ему сложно было играть в "Не время умирать"

03:51 28.10.2020 (обновлено: 04:06 28.10.2020)
 
© Universal Pictures UKКадр из трейлера фильма "Не время умирать"
Кадр из трейлера фильма Не время умирать - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Universal Pictures UK
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Рами Малек, сыгравший злодея Сафина в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, рассказал в интервью GQ, почему эта роль далась ему с трудом.
"Сафин – человек дотошный и осторожный, и это сильно нервирует. Периодически он дает вам почувствовать, что за вами наблюдают, и это тоже неприятно. В результате вы начинаете сомневаться: а действительно ли верно то, что вы считаете правильным. А потом возникают вопросы о том, что такое зло", — пояснил актер.
"Этот персонаж заворожил меня, потому что он может закрыться от эмпатии и шаг за шагом методично заниматься только реализацией собственных желаний. Постепенно я начал его понимать", — добавил он.
Звезда "Богемской рапсодии" предположил, что Сафин так безжалостно действует, по всей видимости, из-за своего прошлого, и рассказал, что ему было тяжело ассоциировать себя с "клиническими" проявлениями своего героя.
"Он нашел способ ценить собственное зло, и это мне сложно было принять с психологической точки зрения", — рассказал Малек.
Релиз "Не время умирать" из-за пандемии коронавируса перенесен на 2 апреля 2021 года.
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