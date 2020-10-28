https://ria.ru/20201028/malek-1581757220.html

Рами Малек рассказал, почему ему сложно было играть в "Не время умирать"

Рами Малек, сыгравший злодея Сафина в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, рассказал в интервью GQ, почему эта роль далась ему с трудом. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T03:51

2020-10-28T03:51

2020-10-28T04:06

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джеймс бонд

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Рами Малек, сыгравший злодея Сафина в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, рассказал в интервью GQ, почему эта роль далась ему с трудом."Этот персонаж заворожил меня, потому что он может закрыться от эмпатии и шаг за шагом методично заниматься только реализацией собственных желаний. Постепенно я начал его понимать", — добавил он.Звезда "Богемской рапсодии" предположил, что Сафин так безжалостно действует, по всей видимости, из-за своего прошлого, и рассказал, что ему было тяжело ассоциировать себя с "клиническими" проявлениями своего героя. "Он нашел способ ценить собственное зло, и это мне сложно было принять с психологической точки зрения", — рассказал Малек.Релиз "Не время умирать" из-за пандемии коронавируса перенесен на 2 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201020/bond-1580469455.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд