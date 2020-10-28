https://ria.ru/20201028/lekarstva-1581900910.html

В Москве сформировали значительный запас препаратов для лечения COVID-19

Более 36 тысяч москвичей с COVID-19 получили бесплатные лекарства для лечения на дому с начала октября, в городе сформирован значительный запас лекарств: они... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:20

2020-10-28T12:20

2020-10-28T12:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Более 36 тысяч москвичей с COVID-19 получили бесплатные лекарства для лечения на дому с начала октября, в городе сформирован значительный запас лекарств: они есть как на аптечном складе депздрава, так и в медицинских организациях, сообщила журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Она отметила, что за время пандемии COVID-19 московские врачи успели накопить большой опыт в лечении пациентов с этой инфекций, постоянное изучение заболевания позволило сформировать четкие схемы необходимой лекарственной терапии для пациентов с различной тяжестью заболевания. Заммэра добавила, что все необходимые лекарства для лечения инфекции выдаются московскими поликлиниками бесплатно."Все необходимые препараты бесплатно выдает пациенту врач при посещении на дому, либо в амбулаторном КТ-центре. В городе сформирован значительный запас необходимых лекарств, они есть как на аптечном складе департамента здравоохранения, так и в медицинских организациях. Среди них - препараты для противовирусной, антикоагулянтной, антибактериальной и жаропонижающей терапии. Лекарства для лечения коронавирусной инфекции на дому с начала октября получили более 36 тысяч человек. Им выдали уже более 82 тысяч упаковок препаратов", - отметила Ракова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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