В Москве сформировали значительный запас препаратов для лечения COVID-19
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 36 тысяч москвичей с COVID-19 получили бесплатные лекарства для лечения на дому с начала октября, в городе сформирован значительный запас лекарств: они есть как на аптечном складе депздрава, так и в медицинских организациях, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что за время пандемии COVID-19 московские врачи успели накопить большой опыт в лечении пациентов с этой инфекций, постоянное изучение заболевания позволило сформировать четкие схемы необходимой лекарственной терапии для пациентов с различной тяжестью заболевания. Заммэра добавила, что все необходимые лекарства для лечения инфекции выдаются московскими поликлиниками бесплатно.
"Все необходимые препараты бесплатно выдает пациенту врач при посещении на дому, либо в амбулаторном КТ-центре. В городе сформирован значительный запас необходимых лекарств, они есть как на аптечном складе департамента здравоохранения, так и в медицинских организациях. Среди них - препараты для противовирусной, антикоагулянтной, антибактериальной и жаропонижающей терапии. Лекарства для лечения коронавирусной инфекции на дому с начала октября получили более 36 тысяч человек. Им выдали уже более 82 тысяч упаковок препаратов", - отметила Ракова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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