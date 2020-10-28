https://ria.ru/20201028/lechenie-1581957928.html
Голикова рассказала о фонде помощи детям с орфанными заболеваниями
Порядка 25 тысяч детей смогут получить помощь за счет фонда, который займется расходованием средств по лечению орфанных заболеваний, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:48
2020-10-28T16:48
2020-10-28T16:48
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 25 тысяч детей смогут получить помощь за счет фонда, который займется расходованием средств по лечению орфанных заболеваний, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Сейчас по предварительным оценкам, которые мы сделали, количество детей, которые могут получить поддержку за счёт средств этого фонда - порядка 25 тысяч человек", - сказала Голикова журналистам.Она отметила, что президент России предложить издать соответствующий указ, который образует фонд как НКО. Он будет заниматься отбором пациентов и приобретением лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи."Сейчас совместно с администрацией президента мы работаем над составом этого наблюдательного совета. Но как сказал президент- это должны быть уважаемые люди, которые обладают непререкаемым авторитетом в нашем обществе. Кроме того, будет создан попечительский совет фонда и в него также войдут авторитетные, уважаемые люди, которые занимаются сегодня благотворительностью, которые оказывают помощь нашим детям, нашим семьям и возглавляют ведущие медицинские организации", - сообщила вице-премьер.Голикова добавила, что при фонде, как предполагается, будут созданы экспертные и этические советы - это в основном главные внештатные специалисты министерства здравоохранения, которые занимаются проблематикой тех или иных заболеваний, чтобы назначения, которые будут осуществляться, препараты или медицинские технологии, которые будут приобретаться или оплачиваться, "имели доказательную эффективность и действительно давали возможность поменять качество жизни и улучшить здоровье детей".
https://sn.ria.ru/20200228/1565314924.html
https://ria.ru/20201028/lechenie-1581956043.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, татьяна голикова
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Порядка 25 тысяч детей смогут получить помощь за счет фонда, который займется расходованием средств по лечению орфанных заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"Сейчас по предварительным оценкам, которые мы сделали, количество детей, которые могут получить поддержку за счёт средств этого фонда - порядка 25 тысяч человек", - сказала Голикова журналистам.
Она отметила, что президент России предложить издать соответствующий указ, который образует фонд как НКО. Он будет заниматься отбором пациентов и приобретением лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи.
"Сейчас совместно с администрацией президента мы работаем над составом этого наблюдательного совета. Но как сказал президент- это должны быть уважаемые люди, которые обладают непререкаемым авторитетом в нашем обществе. Кроме того, будет создан попечительский совет фонда и в него также войдут авторитетные, уважаемые люди, которые занимаются сегодня благотворительностью, которые оказывают помощь нашим детям, нашим семьям и возглавляют ведущие медицинские организации", - сообщила вице-премьер.
Голикова добавила, что при фонде, как предполагается, будут созданы экспертные и этические советы - это в основном главные внештатные специалисты министерства здравоохранения, которые занимаются проблематикой тех или иных заболеваний, чтобы назначения, которые будут осуществляться, препараты или медицинские технологии, которые будут приобретаться или оплачиваться, "имели доказательную эффективность и действительно давали возможность поменять качество жизни и улучшить здоровье детей".