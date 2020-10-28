https://ria.ru/20201028/lechenie-1581956043.html

Государство будет финансировать лечение спинальной мышечной атрофии

Главные внештатные специалисты Минздрава представили предложения по финансированию лечения 19 орфанных заболеваний, в том числе спинальной мышечной атрофии,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:42

2020-10-28T16:42

2020-10-28T18:30

спинальная мышечная атрофия (сма)

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Главные внештатные специалисты Минздрава представили предложения по финансированию лечения 19 орфанных заболеваний, в том числе спинальной мышечной атрофии, сообщила журналистам вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.По словам Голиковой, спинальная мышечная атрофия стала часто встречаться, но препараты для ее лечения стоят очень дорого — родители не могут их себе позволить.Вице-премьер отметила, что за счет этих средств будет финансироваться направление, связанное с расходными материалами и медицинскими изделиями, нужными при оказании высокотехнологичной помощи, в том числе такими, которые не производятся в России, но принципиально меняют качество жизни ребенка.Отбором пациентов и приобретением лекарственных препаратов по лечению орфанных заболеваний займется специальный фонд, за счет которого смогут получить помощь около 25 тысяч детей, сообщила Голикова.Организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями стала центральной темой совещания президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства. На нем, рассказала вице-премьер, президенту доложили, как предлагается использовать 60 миллиардов рублей, выделенных на эти цели на следующий год.Голикова добавила, что совещанию предшествовала серьезная работа медицинского и экспертного сообщества, главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения, которые занимаются детскими заболеваниями, и сейчас уже идет отработка окончательного решения.По предложению Путина с 1 января 2021 года отменят плоскую шкалу подоходного налога, повысив его с 13 до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Средства от этого повышения будут направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями.

https://ria.ru/20200720/1574586593.html

https://sn.ria.ru/20200228/1565314924.html

Арсений Новиков Хорошо. 21

Dina Kurakalova Спиназа стоит астрономических денег, 140 млн руб. На слуху недавно несколько сборов прошло, препарат до какого-то малого возраста введенный спасает ребенка. Большое-большое дело спасать таких детей на государственные деньги, не все родители и фонды потянут такого размера сборы в столь сжатый срок. 15

24

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

СМА и онкология: Голикова рассказала, на какие детские болезни потратят 60 млрд рублей Татьяна Голикова рассказала о том, на лечение каких редких заболеваний в следующем году будет потрачено 60 млрд рублей. Предложения были сегодня представлены главе государства. 2020-10-28T16:42 true PT0M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спинальная мышечная атрофия (сма), россия, здоровье - общество, татьяна голикова