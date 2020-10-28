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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201028/kurs-1581918288.html
Официальный курс евро на четверг вырос почти на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 90,8 копейки - до 91,2632 рубля, курс доллара вырос на 1,1 рубля - до 77,552 рубля,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:42
2020-10-28T13:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 90,8 копейки - до 91,2632 рубля, курс доллара вырос на 1,1 рубля - до 77,552 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 1,01 рубля, составив 83,722 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/dollar-1580078124.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг вырос почти на рубль

13:42 28.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло обменного пункта в Москве
Электронное табло обменного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 90,8 копейки - до 91,2632 рубля, курс доллара вырос на 1,1 рубля - до 77,552 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 1,01 рубля, составив 83,722 рубля.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 11:14Сказано в эфире
Это "круто"? Экономист оценил пользу падения рубля к долларуГлава Минпромторга Денис Мантуров назвал преимущество падения курса рубля к доллару на 20%. В эфире радио Sputnik свою точку зрения по этому вопросу высказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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