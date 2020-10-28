https://ria.ru/20201028/kurs-1581910791.html
Курс доллара поднялся выше 78 рублей
Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти: доллар впервые за неделю преодолел отметку в 78 рублей, евро приближается к 92 рублям. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:03
2020-10-28T13:03
2020-10-28T15:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
цены на нефть
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти: доллар впервые за неделю преодолел отметку в 78 рублей, евро приближается к 92 рублям.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 12:54 (мск) рос на 77 копеек — до 78,08 рубля, европейской — на 43 копейки, до 91,75.Стоимость нефти снизилась на 3,2 процента, до 40,29 доллара за баррель <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.Ускорил падение и отечественный рынок акций: с утра индекс РТС опускался ниже психологической отметки 1100 пунктов, рублевый индекс Мосбиржи — до 2711.Западноевропейские биржевые индексы и американские фондовые фьючерсы тоже ползут вниз. Эксперты связывают негативные тенденции с ухудшением ситуации с коронавирусом.
https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html
Игорь Земский
Радостная весть для тех, кто живёт в России, но получает зарплату в долларах
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Алмаз Хисматуллин
ну ещё бы курс доллара да не поднялся, это же выгодно для России, а мы прямо все ждали что курс упадёт...
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, цены на нефть, brent, экономика