https://ria.ru/20201028/kurs-1581910791.html

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти: доллар впервые за неделю преодолел отметку в 78 рублей, евро приближается к 92 рублям. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:03

2020-10-28T13:03

2020-10-28T15:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

цены на нефть

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти: доллар впервые за неделю преодолел отметку в 78 рублей, евро приближается к 92 рублям.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 12:54 (мск) рос на 77 копеек — до 78,08 рубля, европейской — на 43 копейки, до 91,75.Стоимость нефти снизилась на 3,2 процента, до 40,29 доллара за баррель <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.Ускорил падение и отечественный рынок акций: с утра индекс РТС опускался ниже психологической отметки 1100 пунктов, рублевый индекс Мосбиржи — до 2711.Западноевропейские биржевые индексы и американские фондовые фьючерсы тоже ползут вниз. Эксперты связывают негативные тенденции с ухудшением ситуации с коронавирусом.

https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html

Игорь Земский Радостная весть для тех, кто живёт в России, но получает зарплату в долларах 211

Алмаз Хисматуллин ну ещё бы курс доллара да не поднялся, это же выгодно для России, а мы прямо все ждали что курс упадёт... 120

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, цены на нефть, brent, экономика