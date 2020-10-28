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https://ria.ru/20201028/krym-1581872887.html
"Сборище пустословов". В Крыму оценили участие США в антикрымском союзе
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал участие США в антикрымском союзе, создаваемом для... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:33
2020-10-28T10:08
юрий гемпель
мид украины
республика крым
сша
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости.</strong> Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a> назвал участие <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в антикрымском союзе, создаваемом для возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию, бессмысленной авантюрой.Так он прокомментировал опубликованное на <a href="https://mfa.gov.ua/news/ssha-gotovi-do-spivpraci-nad-stvorennyam-krimskoyi-platformi-inicijovanoyi-ukrayinoyu" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте МИД Украины</a> заявление временного поверенного в делах США на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> Кристины Квин о том, что позиция Вашингтона остается неизменной: США считают частью Украины и никогда не признают "попытки России его аннексировать". По его словам, позиция крымчан по возвращению Крыма в состав России твердая и не подлежит ревизии ни с какой стороны. "Все проекты Украины по Крыму не более чем попытка выпросить очередные финансовые подачки у Запада", — подчеркнул парламентарий."Вызывает лишь сожаление, что в политическом руководстве Украины не видят очевидного и продолжают издевательски одурманивать свой народ, заводя граждан своей страны в экономический и политический тупик, отдав страну под внешние управление", — добавил он.О намерении Киева создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма стало известно в июле. Сообщалось, что украинское правительство рассчитывает привлечь к консультациям Великобританию, Францию, Германию и США. Как заявили Квин, Вашингтон готов сотрудничать с Киевом в этом направлении. По словам президента Украины Владимира Зеленского, к инициативе намерен присоединиться Евросоюз, подобную готовность выразил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
https://ria.ru/20201023/krym-1581204571.html
https://ria.ru/20201023/krym-1581252090.html
Попытки аннексировать ? А ничего, что Крым уже 6 лет в составе России, там живут российские граждане и действуют российские законы ? Штаты могут ещё 100500 раз назвать его украинским, только от этого ничего не изменится, да и американское признание Крыму даром не нужно.
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Не обращайте внимание на сумасшедших.
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республика крым
сша
украина
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юрий гемпель, мид украины, республика крым, сша, украина, в мире

"Сборище пустословов". В Крыму оценили участие США в антикрымском союзе

09:33 28.10.2020 (обновлено: 10:08 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал участие США в антикрымском союзе, создаваемом для возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию, бессмысленной авантюрой.
Так он прокомментировал опубликованное на сайте МИД Украины заявление временного поверенного в делах США на Украине Кристины Квин о том, что позиция Вашингтона остается неизменной: США считают частью Украины и никогда не признают "попытки России его аннексировать".
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"Создание так называемой "Крымской платформы" и участие в ней — это все очередная бессмысленная политическая авантюра киевских властей. Все это не более чем разговоры, потому что де-факто все уже в мире признали воссоединение Крыма с Россией. А платформа эта создается лишь для галочки и станет очередным сборищем политиканов и пустословов", — сказал Гемпель РИА Новости.

По его словам, позиция крымчан по возвращению Крыма в состав России твердая и не подлежит ревизии ни с какой стороны. "Все проекты Украины по Крыму не более чем попытка выпросить очередные финансовые подачки у Запада", — подчеркнул парламентарий.
"Вызывает лишь сожаление, что в политическом руководстве Украины не видят очевидного и продолжают издевательски одурманивать свой народ, заводя граждан своей страны в экономический и политический тупик, отдав страну под внешние управление", — добавил он.
О намерении Киева создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма стало известно в июле. Сообщалось, что украинское правительство рассчитывает привлечь к консультациям Великобританию, Францию, Германию и США. Как заявили Квин, Вашингтон готов сотрудничать с Киевом в этом направлении. По словам президента Украины Владимира Зеленского, к инициативе намерен присоединиться Евросоюз, подобную готовность выразил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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Юрий ГемпельМИД УкраиныРеспублика КрымСШАУкраинаВ мире
 
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