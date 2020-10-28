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В Кремле не видят потребности в финансовой поддержке компаний из-за COVID
В Кремле сейчас не видят потребности в финансовой поддержке предприятий из-за COVID-19, экономика работает, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:50
2020-10-28T12:50
дмитрий песков
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле сейчас не видят потребности в финансовой поддержке предприятий из-за COVID-19, экономика работает, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Обеспечить "бесперебойность работы экономики", по словам Пескова, позволили принятые ранее меры.
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/zakryto-1581896631.html
Зато как ужесточение мер- так Китаем пугают. А как поддержка- хуже африканских стран.
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Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хо-ро-шо
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РИА Новости
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дмитрий песков, экономика

В Кремле не видят потребности в финансовой поддержке компаний из-за COVID

12:50 28.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на территории ГКНЦ имени М. В. Хруничева в Москве
Строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на территории ГКНЦ имени М. В. Хруничева в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле сейчас не видят потребности в финансовой поддержке предприятий из-за COVID-19, экономика работает, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. ...Все экономические операторы, как это говорится не по-русски, а по-русски - компании и предприятия - работают. Поэтому сейчас пока функционируют, и в настоящий момент такой потребности нет", - ответил Песков на вопрос журналистов, считают ли в Кремле нужным поддержать сейчас предприятия.
Главный специалист управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина опечатывает студию маникюра Лены Лениной - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 11:58
В Роспотребнадзоре рассказали, какой бизнес в Москве будет закрыт
Обеспечить "бесперебойность работы экономики", по словам Пескова, позволили принятые ранее меры.
 
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Дмитрий ПесковЭкономика
 
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