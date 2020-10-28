В Кремле не видят потребности в финансовой поддержке компаний из-за COVID

"В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. ...Все экономические операторы, как это говорится не по-русски, а по-русски - компании и предприятия - работают. Поэтому сейчас пока функционируют, и в настоящий момент такой потребности нет", - ответил Песков на вопрос журналистов, считают ли в Кремле нужным поддержать сейчас предприятия.