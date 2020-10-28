https://ria.ru/20201028/kreml-1581907738.html
В Кремле не видят потребности в финансовой поддержке компаний из-за COVID
В Кремле сейчас не видят потребности в финансовой поддержке предприятий из-за COVID-19, экономика работает, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:50
2020-10-28T12:50
2020-10-28T12:50
дмитрий песков
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле сейчас не видят потребности в финансовой поддержке предприятий из-за COVID-19, экономика работает, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Обеспечить "бесперебойность работы экономики", по словам Пескова, позволили принятые ранее меры.
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/zakryto-1581896631.html
Мари Вапи
Зато как ужесточение мер- так Китаем пугают. А как поддержка- хуже африканских стран.
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Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хо-ро-шо
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, экономика