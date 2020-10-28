Голикова оценила ситуацию с коечным фондом в регионах

"На 28-е число, то есть на сегодняшний день, в стране развернуто 223,1 тысячи коронавирусных коек, из них 123 тысячи коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тысячи коек оснащены аппаратами ИВЛ. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90%. А в пяти занято более 95% коечного фонда", - сказала она в ходе совещания президента России с членами правительства.