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Голикова оценила ситуацию с коечным фондом в регионах
Критическая ситуация по заполненности коечного фонда больными COVID сложилась в 16 регионах РФ, в пяти субъектах это порядка 95%, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:05
2020-10-28T14:28
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Критическая ситуация по заполненности коечного фонда больными COVID сложилась в 16 регионах РФ, в пяти субъектах это порядка 95%, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.Порядка 223,1 тысячи коек развернуто на сегодняшний день в России для пациентов с коронавирусом, при этом 19,1% коек свободны, заявила Татьяна Голикова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова оценила ситуацию с коечным фондом в регионах

14:05 28.10.2020 (обновлено: 14:28 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Критическая ситуация по заполненности коечного фонда больными COVID сложилась в 16 регионах РФ, в пяти субъектах это порядка 95%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах. Наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятность коек составляет более 90%, а в пяти - занято более 95% коечного фонда", - сообщила Голикова на совещании.
Медицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Порядка 223,1 тысячи коек развернуто на сегодняшний день в России для пациентов с коронавирусом, при этом 19,1% коек свободны, заявила Татьяна Голикова.
"На 28-е число, то есть на сегодняшний день, в стране развернуто 223,1 тысячи коронавирусных коек, из них 123 тысячи коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тысячи коек оснащены аппаратами ИВЛ. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90%. А в пяти занято более 95% коечного фонда", - сказала она в ходе совещания президента России с членами правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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