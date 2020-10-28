Голикова оценила ситуацию с коечным фондом в регионах
14:05 28.10.2020 (обновлено: 14:28 28.10.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Критическая ситуация по заполненности коечного фонда больными COVID сложилась в 16 регионах РФ, в пяти субъектах это порядка 95%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах. Наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятность коек составляет более 90%, а в пяти - занято более 95% коечного фонда", - сообщила Голикова на совещании.
Порядка 223,1 тысячи коек развернуто на сегодняшний день в России для пациентов с коронавирусом, при этом 19,1% коек свободны, заявила Татьяна Голикова.
"На 28-е число, то есть на сегодняшний день, в стране развернуто 223,1 тысячи коронавирусных коек, из них 123 тысячи коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тысячи коек оснащены аппаратами ИВЛ. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90%. А в пяти занято более 95% коечного фонда", - сказала она в ходе совещания президента России с членами правительства.
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