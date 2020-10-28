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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201028/kosmonavty-1581901719.html
Космонавты рассказали, какие проблемы испытывают после возвращения с МКС
Российский космонавт Анатолий Иванишин, вернувшийся с Международной космической станции 22 октября, заявил, что из-за долгого воздействия невесомости ему все... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:25
2020-10-28T12:47
хочу стать космонавтом
иван вагнер
кристофер кэссиди
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Российский космонавт <a href="https://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin" target="_blank">Анатолий Иванишин</a>, вернувшийся с Международной космической станции 22 октября, заявил, что из-за долгого воздействия невесомости ему все еще непросто войти в дверь.Его коллега по экипажу <a href="https://ria.ru/person_ivan-vagner" target="_blank">Иван Вагнер</a> отметил, что после полета у него "руки тяжелые, ноги тяжелые и встать тяжело", но все эти проблемы затмили "вестибулярные расстройства". Космонавт признался, что при попытке наклонить голову его сильно укачивало первые несколько дней после возвращения.Иванишин, побывавший на <a href="https://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_sta" target="_blank">МКС</a> уже три раза, вспомнил первый полет и рассказал, что после посадки его в кресле отнесли в специальную палатку и помогли переодеться в лежачем положении. Примерно через полчаса космонавт попробовал самостоятельно встать на ноги. "У меня было такое ощущение, что я никогда до этого не стоял и пытаюсь сделать это в первый раз", - признался он.Скорость восстановления после космического полета, по словам Иванишина, зависит от индивидуальных особенностей человека. Он отметил при этом, что свой собственный вестибулярный аппарат оценивает "на среднем уровне".Иванишин и Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди возвратились на Землю 22 октября на корабле "Союз МС-16", пробыв на орбите 196 суток.
https://ria.ru/20201027/ogorod-1581734276.html
https://ria.ru/20201028/kosmonavt-1581899633.html
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иван вагнер, кристофер кэссиди, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин

Космонавты рассказали, какие проблемы испытывают после возвращения с МКС

12:25 28.10.2020 (обновлено: 12:47 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаКосмонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин послеполетной онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин послеполетной онлайн-пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Российский космонавт Анатолий Иванишин, вернувшийся с Международной космической станции 22 октября, заявил, что из-за долгого воздействия невесомости ему все еще непросто войти в дверь.

"До сих пор я испытываю сложности с тем, чтобы пройти в дверной проем. С каждым днем это получается все лучше и лучше, в первые дни после посадки получается не с первого раза", - сказал он на послеполетной онлайн пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Его коллега по экипажу Иван Вагнер отметил, что после полета у него "руки тяжелые, ноги тяжелые и встать тяжело", но все эти проблемы затмили "вестибулярные расстройства". Космонавт признался, что при попытке наклонить голову его сильно укачивало первые несколько дней после возвращения.
Иванишин, побывавший на МКС уже три раза, вспомнил первый полет и рассказал, что после посадки его в кресле отнесли в специальную палатку и помогли переодеться в лежачем положении. Примерно через полчаса космонавт попробовал самостоятельно встать на ноги. "У меня было такое ощущение, что я никогда до этого не стоял и пытаюсь сделать это в первый раз", - признался он.
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27 октября, 12:46РИА Наука
Российским космонавтам на МКС не хватает своего "огородика"
Скорость восстановления после космического полета, по словам Иванишина, зависит от индивидуальных особенностей человека. Он отметил при этом, что свой собственный вестибулярный аппарат оценивает "на среднем уровне".
Иванишин и Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди возвратились на Землю 22 октября на корабле "Союз МС-16", пробыв на орбите 196 суток.
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 12:15Хочу стать космонавтом
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнатолий Иванишин
 
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