https://ria.ru/20201028/kosmonavty-1581901719.html

Космонавты рассказали, какие проблемы испытывают после возвращения с МКС

Российский космонавт Анатолий Иванишин, вернувшийся с Международной космической станции 22 октября, заявил, что из-за долгого воздействия невесомости ему все... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:25

2020-10-28T12:25

2020-10-28T12:47

хочу стать космонавтом

иван вагнер

кристофер кэссиди

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

анатолий иванишин

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Российский космонавт <a href="https://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin" target="_blank">Анатолий Иванишин</a>, вернувшийся с Международной космической станции 22 октября, заявил, что из-за долгого воздействия невесомости ему все еще непросто войти в дверь.Его коллега по экипажу <a href="https://ria.ru/person_ivan-vagner" target="_blank">Иван Вагнер</a> отметил, что после полета у него "руки тяжелые, ноги тяжелые и встать тяжело", но все эти проблемы затмили "вестибулярные расстройства". Космонавт признался, что при попытке наклонить голову его сильно укачивало первые несколько дней после возвращения.Иванишин, побывавший на <a href="https://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_sta" target="_blank">МКС</a> уже три раза, вспомнил первый полет и рассказал, что после посадки его в кресле отнесли в специальную палатку и помогли переодеться в лежачем положении. Примерно через полчаса космонавт попробовал самостоятельно встать на ноги. "У меня было такое ощущение, что я никогда до этого не стоял и пытаюсь сделать это в первый раз", - признался он.Скорость восстановления после космического полета, по словам Иванишина, зависит от индивидуальных особенностей человека. Он отметил при этом, что свой собственный вестибулярный аппарат оценивает "на среднем уровне".Иванишин и Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди возвратились на Землю 22 октября на корабле "Союз МС-16", пробыв на орбите 196 суток.

https://ria.ru/20201027/ogorod-1581734276.html

https://ria.ru/20201028/kosmonavt-1581899633.html

земля

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин